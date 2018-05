Mark Ruffalo már tavaly nyáron elszpojlerezte az új Bosszúállók-film végét

Ahogy a 444 jósolta, már a nyitóhétvégén minden bevételi rekordot megdöntött a Marvel új Bosszúállók-filmje, a Végtelen háború. A nézők megrohamozták a mozikat, és a kritikusok többsége is pozitívan viszonyul a filmhez. Az embereknek pedig tetszik ez az egész, százezrek posztolnak sejtelmesen a film végéről, célozgatva arra, hogy ott valami nagyon nagy dolog történik.

A nézők még a New Yorker negatív kritikájával szemben is megvédték a filmet, a lap ugyanis azt vetette a készítők szemére, hogy a szereplőket be sem mutatják, csak feltűnnek a filmvásznon, így aki nincs otthon a Marvel-univerzumban, annak fingja sincs, mi történik. A New Yorker hozzállása azonnal vicc tárgyává vált az interneten, az emberek röhögni kezdtek azon, hogy az egyik legnagyobb múltú amerikai magazik kritikusa nem tudja, mi az, hogy filmsorozat.

Az, hogy a nézők elégedettek a filmmel, nagy részben annak köszönhető, hogy a végén tényleg valami olyan történik, ami eddig soha a Marvel-filmek történetében.

Innentől pedig csak az olvasson tovább, akit nem zavarnak a szpojlerek.













Tényleg.













Csak az.









Szóval innentől szpojler.









Oké?

















Mehet?













Jó.









Akkor szpojler.

















Szóval a film végén a főszereplő hősök fele egyszerűen hamuvá válik, és meghal.

Persze valószínű, hogy ez nem marad így, a Végtelen háború két részes lesz, tehát a következő filmben bizonyára lesz idő rendbe tenni a dolgokat.

Nem véletlen, hogy a Marvel minden erejével igyekezett ezt titokban tartani, és arról sem igazán beszéltek, hogy a Végtelen háborút két részesre tervezik.

Ehhez képest viszont 2017 júniusa óta van egy videó az interneten, amin a Bruce Bannert és Hulkot alakító Mark Ruffalo véletlenül elmondja, hogy a filmben mindenki meghal. (2:16tól)

Ruffalo a magyarul Hadigépnek nevezett War Machine-t alakító Don Cheadle-lel közösen adja az interjút, és ha nem lett volna azonnal nyilvánvaló, hogy Ruffalo valami nagyon durvát mondott, Cheadle reakciója után ez sem marad kérdés. A színészek meg is kérik a riportert, hogy ezt a részt majd vágják ki, Ruffalo pedig arcát a kezébe temetve kér bocsánatot, és mondja, hogy ezért ő bizony kapni fog a stúdiótól. (via Vox)