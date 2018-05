Repülőjárat indult Budapest és Krakkó között

Krakkó is elérhető közvetlen repülőjárattal Budapestről szerdától, a lengyel nemzeti légitársaság, a LOT csütörtök kivételével minden nap indít repülőket a két város között.

Az első gép szerda reggel ért földet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

A Budapest Airport járatfejlesztési vezetője, Bogáts Balázs arra számít, hogy akár 33 ezren is igénybe vehetik az új járatot évente.

A lengyel légitársaság Varsóba is indít hetente 33 repülőt, emellett csütörtöktől New York, szombattól pedig Chicago is elérhető a LOT járataival Budapestről. (MTI)