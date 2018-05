Vajon mire gondolhatott Emmanuel Macron, amikor "ízletesnek" nevezte az ausztrál kormányfő nejét?

Emmanuel Macron és Malcolm Turnbull műtárgyakat csodálnak az Új-dél-walesi Művészeti Galériában. Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

"Szeretném megköszönni a szíves vendéglátást. Köszönöm önnek és ízletes nejének!" - zárta mindenki nagy meglepetésére ausztráliai látogatásán az ausztrál miniszterelnökkel, Malcolm Turnbullal közös sajtótájékoztatóját Emmanuel Macron. Lett is nagy vidámság. "Kiemelheted a fickót Franciaországból, de..." - írta rögtön a történtek után Alice Workman ausztrál újságíró a Twitteren.

Hogy miért mondta ezt Macron, azt csak találgatni lehet. Vannak, akik szerint, bár mindezt fapofával tette, Macron csak tréfálkozott. A tavalyi év egyik emlékezetes pillanata volt, amikor Donald Trump franciaországi látogatásán alaposan végigmérte Macron nejét, és megjegyezte, hogy milyen jó állapotban van. Macron a múlt héten Washingtonban járt, lehet, hogy ez ébresztett benne emlékeket.

Ennél prózaibb magyarázat is adódik. A francia delicieux kifejezésre használhatta az angol delicioust, de míg az utóbbi csak ízletest jelent, az előbbi elbűvölőt (delightful) is. (Via AP)