Az Európai Parlament elnöke szerint az EU-nak hosszútávon saját hadseregre van szüksége

Az Európai Uniónak hosszú távon saját hadseregre van szüksége – mondta Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke a Der Spiegelnek adott interjúban, amiből csütörtökön közöltek részleteket hírügynökségek.

Antonio Tajani Fotó: Wiktor Dabkowski/DPA/AFP

Tajani elmondta, hogy most az EU-nak 28 hadserege van, „amik többé-kevésbé mind ugyanazt csinálják”. A védelmi téren történő fokozott együttműködéssel az EU pénzt takaríthatna meg, „a globális színtéren pedig aktívabban és erősebben léphetne fel” – mondta az EP elnöke, aki azzal is érvelt, hogy közös uniós külpolitika nem lehetséges közös védelmi stratégia nélkül. Szerinte mindennek az EU következő költségvetésében is tükröződnie kell.

Az Európai Bizottság szerdán 1279,4 milliárd euró kötelezettségvállalást tartalmazó hosszú távú költségvetést javasolt a 2021-2027-es időszakra, a kiadásokat részben a határvédelem, a bevándorlás, a belső biztonság és a kutatás-fejlesztés terén jelentkező megnövekedett feladatokkal indokolva. (MTI)