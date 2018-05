Együtt ordította a budapesti tömeg, hogy nem, Roger Waters ne bízzon meg a kormányban

A poptörténet egyik leghíresebb MI vs ŐK vagyis MI vs A POLITIKUSOK, esetleg MI vs AZ ELNYOMÓ OKTATÁSI RENDSZER tematikájú számát, a Mother címűt is előadta szerdai budapesti koncertjén Roger Waters. És amikor azt a sort énekelte, hogy



Mother, should I trust the government?

azaz

Anya, megbízzak a kormányban?

a budapesti tömeg - egyetlenként a számban elhangzó szónoki kérdések közül - válaszolt rá, méghozzá egy sokezer törökból felhördülő

Noooooo

- val.

Nem is volt szükség a kivetítőn megjelenő, magyar nyelvű puskára, miszerint

KURVÁRA NEM

A jelenet ezen a videón 1:20 és 1:30 között látható-hallható:

A jókedvet az sem csökkentette, hogy bár Roger Waters abszolúte szokott politizálni és amennyire tudható, tényleg lesújtó véleménye van a Putyin-Erdogan-Orbán típusú politikusokról, ezt a sort speciel a világ összes kormányára értette.