Annyira durva gyilokpornó volt a svéd újságírónővel végző feltaláló gépén, hogy a bíró azért könyörgött az ügyészeknek, ne kelljen tovább néznie

Másfél héttel ezelőtt, április 25-én ítélték életfogytig tartó börtönbüntetésre Peter Madsent, a dán feltalálót, akit Kim Wall svéd újságíró meggyilkolása miatt találtak bűnösnek. Az ítélet szerint Wall portrécikket akart készíteni a többek között "házi" tengeralattjárókat barkácsoló Madsenről, miközben a férfi előre eltervezte, hogyan fogja megölni, és feldarabolni a nőt.

A New Yorker magazin nem sokkal az ítélet után foglalta össze a történteket, és alaposan beásták magukat a gyilkosságért elítélt Madsen előéletébe is.

Kiderült például, hogy a férfi problémás családban nőtt fel, az anyja elhagyta erőszakos apját, és magával vitte három féltestvérét, de őt hátrahagyta. Madsen fiatalon a pornográfia és azon belül is a B.D.S.M felé fordult, két szexfilmben is szerepelt. Később egyre inkább a snuff, a gyilokpornó kezdte érdekelni, olyan felvételeket nézett, amin nőket kínoznak, csonkítanak és gyilkolnak meg. A bizonyítékok szerint már 2010-ben ilyen felvételeket keresett, és töltött le az internetről

Más országokkal szemben egyébként az ilyen videók letöltése és birtoklása Dániában nem illegális.

A tárgyaláson a Madsen gépén talált anyagok és a férfi netes tevékenysége kulcsfontosságú bizonyítékokká váltak. Kiderült például, hogy a feltaláló néhány nappal a gyilkosság előtt a "kivégzés" és "csonkítás" szavakra keresett rá online, a Kim Wall halálát megelőző éjszakán pedig a "lefejezés" "lány" és "agónia" téma érdekelte. Ma már tudható, hogy a gyilkosság után Madsen lefejezte, és megcsonkított az áldozatát, a testrészeit pedig a tengerbe dobta.

Az ügyészség szerint Madsen saját gyilokpornót akart forgatni, méghozzá a valaha készült legdurvábbat, a legismertebb áldozattal, miután Kim Wall hazájában híres, elismert újságíró volt.

A Madsen tárgyalásáról szóló New Yorker riport legsúlyosabb része éppen az, amikor leírják, hogy szembesült a bíróság a feltaláló számítógépén talált brutális anyagokkal. A beszámoló szerint az egyik felvételen egy mexikói drogkartell tagjai kínoznak meg egy fiatal nőt, majd elvágják a torkát. Ezt a videót nem mutatták be nyilvánosan, csak a bírói tanács tagjai kezdték végignézni a tárgyalóteremben. A videó hangja be volt kapcsolva, és a megkínzott nő sikolyát lehetett hallani a tárgyalóteremben, amitől többen zokogásban törtek ki. Ekkor a tárgyalásvezető bíró szüntet rendelt el, és arra kérte az ügyészséget, hogy ne kelljen több bestiális felvételt végignézniük Madsen gépéről, amibe a vád beleegyezett. A New Yorker szerint ezen a ponton érezhető volt a megkönnyebbülés az egész tárgyalóteremben.

Madsen életfogytig tartó ítélete egyébként a gyakorlatban 16-17 éves börtönbüntetést jelent, Dániában átlagosan ennyi idő után helyezik feltételes szabadlábra az életfogytos bűnözőket, de elvileg már 12 év után lehet a szabadon bocsájtást kérni.