John McCain nem szeretné, hogy Trump ott legyen a temetésén

John McCain 2017 decemberében, nem sokkal agydaganata diagnosztizálása után. Fotó: J. Scott Applewhite/AP

Sorra járulnak barátai az agyrákban szenvedő, a nyilvánosságtól betegsége alatt látványosan visszahúzódó John McCain elé arizonai birtokára. És bár McCain maga nem ad interjúkat, barátai igen, munkatársai pedig már szivárogtatják a temetési előkészületek terveit.

A New York Times többekkel is beszélt azok közül, akik az elmúlt hetekben felkeresték McCaint. Elbeszélésük szerint a katonacsaládban nevelkedett szenátor nem nagy híve az érzelgősségnek, nincsenek könnyes búcsúk. De élete nagy döntésein azért szokott merengeni. Így például bevallotta, hogy utólag már nagy hibának tartja, hogy 2008-ban nem barátját, a korábban demokrata párti Joe Lieberman szenátort választotta alelnökjelöltjének, hanem inkább a republikánus párt jobbszélének kedvencét, a tapasztalatlan, és a kampányban felkészületlennek bizonyult Sarah Palint.

De munkatársai révén az is kiszivárgott, hogy a temetés előkészületeként tájékoztatták a Fehér Házat, hogy arra lehetőleg csak Mike Pence alelnök jöjjön el, Donald Trump, akivel McCainnek nem volt jó a viszonya, inkább ne. Trump az elnökválasztási és előválasztási kampányában egyáltalán nem kímélte a vele szemben kritikus McCaint, azt is kétségbe vonta, hogy az éveket hadifogságban töltő egykori pilóta háborús hős lenne. "Nem háborús hős. Azért lett az, mert elfogták. Én azokat szeretem, akiket nem fogtak el" - mondta Trump.

McCain most megjelenő emlékirataiban maga se kíméli Trumpot, akit szerinte egyáltalán nem érdekel a világ vezetőinek és rezsimjeiknek erkölcsisége, csak a keménység "vagy annak valóságshow-másolata" az egyetlen dolog, amit értékel. "A hízelgéssel lehet a bizalmába férkőzni, a kritikával szemben ellenséges" - írta az elnökről. (Via The New York Times)