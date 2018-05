Százakat tartóztattak le szombaton Oroszországban, mert Putyin ellen mertek tiltakozni

Az orosz hatóságok május 5-én ismét letartóztatták az ellenzék vezérét, Alekszej Navalnijt. A bűne most az volt, hogy szombatra országszerte demonstrációkat hirdetett Vlagyimir Putyin ellen, akit május 7-én, hétfőn iktatnak be újabb öt évre Oroszország elnökének.

Az orosz karhatalom nem szokta tűrni az ilyen tiltakozásokat, de a hírek szerint most még a szokásosnál is keményebben léptek fel. A Guardian értesülései szerint 1600 tiltakozót vettek őrizetbe Oroszország nagyvárosaiban, az ukrán 112 hírportál orosz ellenzéki forrásokra hivatkozó beszámolója szerint Moszkvában még bántalmazták is az előállítottakat.

Ugyanezen források szerint az orosz karhatalom a gyerekeket se kímélte, több fiatalkorút is letartóztattak, de Szamarában egy kisfiút, Togliatiban pedig egy kisgyermekes anyát gyermekestül állítottak elő. Dan McLaughlin, az Irish Times kelet-európai tudósítójának tweetje szerint Moszkvában még egy mutatványost is bevittek a mosómedvéjével együtt. Sajnos arról nem voltak értesülései, hogy mi lett a sorsa a kutyaalkatúak családjába tartozó nemzetbiztonsági kockázatnak. Navalnij sorsáról viszont értesülhettünk, az ellenzéki vezető maga számolt be vasárnap arról, hogy pár óra után kiengedték a fogdából.