Pár nap alatt összejött a pénz a mélyszegénységben élő gyerekeket segítő tanodának

Nem túl nagy büdzséből dolgozik a pécsi Élmény Tár Tanoda, melyet azzal a céllal hoztak létre, hogy esélyt teremtsenek a tanulásban a hátrányból induló gyerekeknek is. A tanodát Az emberség erejével Alapítvány működteti - ez az a civil szervezet, mely ellen Hoppál Péter kulturális államtitkár olyan sikeresen lépett fel, hogy kitették őket jövendő helyükről.

A tanoda vezetése most azért fordult Facebookon támogatóihoz, mert nagyon nagy szükségük volt egy kb. 90 ezer forintba kerülő fűnyíróra. Hogy ne csak az adományozók hozzanak áldozatot, az önkéntes „tanodamenedzser”, Tasnádi Zsófi kitalálta, mivel úgyis felszedett jó pár felesleges kilót, diétába fog, és ezt összeköti az adománygyűjtéssel. Azóta több helyi csatlakozott ilyen-olyan formában a mozgalomhoz, így az emberek fogynak, többet mozognak, a tanodának pedig már össze is gyűlt a pénz a fűnyíróra, sőt, annál jóval több is.