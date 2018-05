Andy Vajna sportcsatornáira kerül a spanyol és az olasz bajnokság

Nemcsak a Jockey TV-vel erősít az állami hitelből Andy Vajna által megvásárolt TV2 Média Csoport, hanem két új sportadót is indítanak.

Ezt már egy ideje lehetett tudni, hiszen a Spíler TV-t nemrég átnevezték Spíler 1-re. A héten viszont nemcsak azt jelentették be, hogy hamarosan indul a Spíler 2 és a Spíler 3, hanem hogy két jelentős igazolást is végrehajtott Vajna cége: ezentúl a világ tán legjobb bajnoksága, az angol mellett náluk lehet majd követni a spanyol és az olasz bajnoki fordulókat is.

Ezenkívül az ősztől a Spíler már Bajnokok ligája meccseket is fog közvetíteni. (via nso.hu)