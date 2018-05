Egykori NHL-játékosok is elszürkültek Putyin hokitudása mellett

Az orosz állami média minden évben kiemelt eseményként kezeli, amikor a Vlagyimir Putyin vezette Jégkorong Legendái csapat jégre lép aktuális ellenfele ellen egy gálameccsen.

Két dolog szinten minden évben biztos szokott lenni: hogy Putyin csapata nyer, és hogy az államfő ontja a gólokat. 2015-ben nyolc gólt vállalt, tavaly pedig hetet, a csütörtöki meccsen viszont csak öt gólig jutott, így nyertek 12-7-re.

A beszámolók szerint a nem túl szorosan fogott államfő a meccs után éltette a jégkorongot, szerinte oroszok milliói számára hirdeti a sportág az egészséges életmód fontosságát.

Fotó: Aleksey Nikolskyi/Sputnik

Putyin csapatában egykori orosz NHL-játékosok is felbukkantak, Pavel Bure és Slava Fetisov is csapattársa volt. Az ellenfélben amatőrök mellett felbukkant egy Putyin-közeli milliárdos oligarcha is. (Guardian)