Felcsúton volt játékos a momentumos politikus, de a Puskás Akadémia megsértődött rá, és nem mehet az öregdiákok találkozójára

„Meghívásunkat nem áll módunkban fenntartani”

- ezt az üzenetet kapta Nagy Károly a Puskás Akadémiától. Az esemény, amire előbb meghívták, majd visszamondták a részvételét, egy öregdiák találkozó volt.

Nem azért alakult így, mert kiderült, hogy összekeverték egy másik Nagy Károllyal. Valóban ő az, aki öt évig játszott Felcsúton, ebből egy évig teljes jogú akadémista volt (nem költözött be, közel laktak). Ez elvileg már jogosulttá teszi az öregdiák címre. Ami elég vicces elnevezés egy 11 éve létező akadémia esetében, Nagy Károly is mindössze 20 éves. Az első öregdiák kártya tulajdonosa egy kicsit idősebb, 1963-ban született, Orbán Viktornak hívják, a második számú kártya az 1966-ban született Mészáros Lőrinccé. Májusban egy ünnepségen kapták meg a tiszteletbeli elismerést.

A 2-es számú és az 1-es számú öregdiákkártya tulajdonosai Fotó: pfla.hu

Nagy Károlyt több öregdiák találkozóra is meghívták, de egy március végi tévés nyilatkozata miatt mégsem mehet el ezekre. Tavasszal a Momentum jelöltje volt az országgyűlési választáson, de az elsők között lépett vissza Kunhalmi Ágnes javára, hogy ezzel segítse az ellenzék győzelmét. Emiatt interjút készített vele az ATV. Az Egyenes beszédben előbb a politikai kérdésekről volt szó, majd Rónai Egon áttért arra, hogy Nagy Károly a Puskás Akadémia növendéke volt, miért nem lett belőle focista?

A Puskás Akadémiáról azt mondta, hogy Felcsúton nincs vízió a játékosnevelésben, csak azt hajszolják mindenáron, hogy csapatként sikeresek legyenek, az egyéni képzések háttérbe szorulnak. Rövid távú célok érdekében inkább csapatba állítják a kortársaiknál fizikailag gyorsabban érő játékosokat, és nem arra törekednek, hogy minél sokoldalúbb játékosokat neveljenek, akiket felkészítenek a profi focira.

Két erősebb gondolat a Momentum ifjúsági tagozatát vezető egykori felcsúti játékostól. Az akadémia elvesztette akadémia jellegét:

Felcsúton legalizálják a lopást:

Nagy Károly Facebookon kapott üzenetet arról, hogy az öregdiákok találkozóira szóló meghívást visszavonják. Indoklást kért, azt már telefonon közölték vele, hogy a Puskás Akadémiával kapcsolatos kijelentései miatt nem jöhet. Megkerestük a Puskás Akadémiát, a kérdésünkre - szokás szerint - nem válaszoltak.

Nagy lapunknak azt mondta: arra számított, hogy a rendezvényen megkérdezik tőle, miért mondta azt, amit, de az eszébe sem jutott, hogy nem mehet el. Szívesen találkozott volna korábbi csapattársaival, semmiféle olyan szabály nincs, csak jót szabad mondania az akadémiáról.

Annyi kapcsolata maradt, hogy értesül az Akadémián belüli történésekről. Visszahallotta, hogy az egyik utánpótláscsapat játékosa a csapattársainak elmesélte, hogy van a volt akadémisták között egy nem fideszes politikus, de megvonták tőle a támogatást. Nagy korábban még ösztöndíjas is volt (a felsőoktatásban tanuló volt akadémisták igényelhetik ezt), ennek feltételeit teljesítette is, de pont azután jelezték Felcsútról, hogy a szűkös anyagi keret miatt (bármit is jelentsen ez Felcsúton) ezt már nem kapja a jövőben, miután a Facebookra kiposztolta, hogy csatlakozott a Momentumhoz.



Egy régi képen Nagy még Puskás-játékosként Huszti Szabolccsal Fotó: pfla.hu

A saját karrierjéről azt mondta, hogy bár volt olyan ifi torna, ahol személyesen Orbán Viktortól kapta meg a legjobb játékosnak járó kupát, később úgy érezte, hogy nincs benne elég tehetség egy komolyabb focista karrierhez. Egy csapatban játszott Sallai Rolanddal, aki azóta a ciprusi APOEL játékosaként a Bajnokok Ligájában szerepelt és Tajti Mátyással, akit elvitte a Barcelona, igaz, most a spanyol negyedosztályban próbálja felépíteni magát.



Nagy Károly a Puskás U-13-as csapatában, alsó sor, balról a második Fotó: pfla.hu

Szerinte alapvető problémák vannak a felcsúti neveléssel. Azon kívül, amit a műsorban is említett, hogy azok kerülhetnek be a csapatba, akik fizikálisan fejlettebbek a kortársaiknál, így például Iniestának esélye sem lett volna Felcsúton, szerinte megkérdőjelezhető több edző képessége is, emiatt sem működik a játékosok képzése. Ráadásul a magyar akadémiák a nekik jutó rengeteg tao-pénz miatt egyáltalán nincsek rákényszerítve arra, hogy a kinevelt játékosok eladásából tartsák fent magukat. Több olyan esetről is tud, hogy a Puskás pénzért magához csábított tehetséges gyerekeket, akik a megszokott környezetükből, a családjukból kiszakadva nehezen illeszkedtek be, de ahelyett, hogy segítették volna őket, fél évvel később hívták a szülőket, hogy vigyék el a rosszul teljesítő gyereket Felcsútról.



Ami jó hír Nagy Károly számára: a Puskás Akadémia honlapja azért még számon tartja egykori akadémistái között, legalábbis a május 9-i heti mérlegben még szerepelt a neve, Orbán Gáspáré mellett.



Az öregdiák hálózatról annak vezetője, Mácsodi Ferenc azt mondta a májusi, Orbán Viktornak kártyát adó ünnepségen, hogy „Intézményünk vezetősége részben a bővülő ösztöndíjrendszernek, részben más közösségi kihívásoknak köszönhetően döntött úgy, hogy 2017 nyarán életre hívja a Puskás Akadémia Öregdiák Központot, amely angolszász mintákat szem előtt tartva figyelemmel kíséri, hálózatba illeszti, segíti a nálunk végzett alumnusokat, azaz végzetteket.

Mert aki Puskás-akadémista volt, az mindig az marad”.

Itt hangzott el az is, hogy „a 270 tagot számláló öregdiák-hálózat tagjainak járó kártyák korántsem csak szimbolikus jelentőséggel bírnak, birtokosaik számos kedvezményhez juthatnak, többek között ötödmagukkal ingyenesen tekinthetik meg a csapat mérkőzéseit, ötven százalékos kedvezménnyel utazhatnak a Vál-völgyi kisvasúton, valamint szintén fél áron látogathatják az alcsútdobozi kalandparkot is”.