Három éve mutattuk be az Orbán-kormány kedvenc gázkereskedőjét

Az elmúlt öt év izgalmas cikkeit felidéző sorozatunkban A legtöbb pénzt most így lehet csinálni Magyarországon címűt ajánljuk a figyelmükbe.

A 2015 elején ebben mutattuk be részletesen a svájci központú MET-et, aminek magyar és orosz tulajdonosai különleges lehetőséget kaptak a kormánytól: évekig az ő földgázukat szállította az állami MVM az osztrák - magyar vezetéken keresztül, és ez a különleges, miniszteri rendeletekkel kipárnázott lehetőség sok jel szerint rengeteg pénzt hozott a cég tulajdonosainak.

A MET azóta beszállt a magyar árampiacba, a Telekommal közösen közvetlenül is árul földgázt a fogyasztóknak, vettek földgázelosztó hálózatot is, és külföldön is gyorsan terjeszkednek.

Viszont a modell, amit a cikk ismertetett, már nem működik. Ennek több oka is lehet: eljárást indított ellene az Európai Bizottság; megépült a szlovák - magyar gázvezeték, és ettől elmúlt az államilag stoppolt behozatali kapacitás varázsa; továbbá a keletről behozott gáz már nem lényegesen drágább a nyugatinál.

Tavaly hivatalosan kiszállt a MET-ből a titokzatos orosz tulajdonosa is, akiről a nevén kívül (Ilja Trubnikov) soha semmi sem derült ki.

A cég felől jövő legfrissebb hírek szerint Garancsi István és Nagy György üzletemberek is hamarosan eladják tulajdonrészüket. Az egyik pletyka szerint a menedzsment vásárolná ki őket, egy másik szerint viszont nyugati iparági befektetők lehetnek a vevők, akik elég pénzt tennének bele, hogy még komolyabb nemzetközi kereskedővé fejlesszék a társaságot. Még az sem kizárt, hogy a Mol is kiszáll belőle. Az eladásról szóló pletykát kérdésünkre Hernádi Zsolt Mol-elnök nem erősítette ugyan meg, de annyit megjegyzett, hogy a Mol csak pénzügyi befektetőként tekint a MET-re.

Ötödik születésnapunk alkalmából egy hónapon át fel-felidézünk néhány multaságos/emlékezetes/emlékezetesen mulatságos pillanatot a 444 első öt évéből, és gyűjtjük a muníciót a következő ötre.

Ha szeretnéd, hogy ezt a munkát folytathassuk, támogasd rendszeresen a 444 szerkesztőségét!