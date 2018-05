Újabb vidéki rádiót kebelezett be Andy Vajna, írja a 24.hu. A Kiskunmajsán az FM 88,2 Mhz-en, és a Kiskunfélegyházán az FM 91,1 MHz-en sugárzó Sirius Rádiót működtető Félegyházi Hírlap Kft. került a Radio Plus Kft. tulajdonába. Az akvizíció öt nappal az országgyűlési választások előtt történt, de azt a cégbíróság csak április 27-én jegyezte be. Az adásvételre a Médiatanács mai ülésén bólintott rá.

A 24.hu megjegyzi: