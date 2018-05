Egy másik videó arról, ahogy 20 másodperc alatt kifosztják az Andrássy úti iStyle-t, de itt már a laptopokat is viszik

Nem sokkal azután, hogy a rendőrség a lakossághoz fordult az Andrássy úti iStyle három kifosztóját keresve, egy újabb lopás ügyében is jelentkeztek.

A BRFK VI. kerületi Rendőrkapitánysága szintén lopás miatt, szintén ismeretlen tettesek ellen nyomoz. A rendelkezésre álló adatok szerint április 16-án 2:34-kor már 4 ismeretlen személy tört be a VI. kerületi üzletbe, és ekkor már az iPhone-ok mellett laptopokat is magukkal vitték.

Ők is testtel törtek be az – ekkor már (hiába) megerősített – kapun, és őket is a biztonsági kamera vette fel a szintén 20 másodperces fosztogatást.

Az egyikük kb. 160 centis, a bűncselekmény elkövetésekor fekete sapkát, sálat, kék kabátot, terepmintás nadrágot és fekete cipőt viselt.

A másik kb. 170 cm magas, az elkövetéskor fekete símaszkot, fekete felsőt, kék nadrágot és fehér cipőt viselt.

A harmadik kb. 175 centiméteres, ő a bűncselekmény elkövetésekor szintén fekete símaszkot, narancssárga csíkos szürke felsőt, az oldalán fehér csíkos fekete nadrágot és fekete cipőt viselt.

A negyedik kb. 185 centiméter magas, az elkövetéskor fekete símaszkot, sárga csíkos fekete felsőt, bordó nadrágot és zöld cipőt viselt.

