Már 36 képviselőjelöltet megöltek Mexikóban

Július elsején parlamenti és önkormányzati választásokat is tartanak Mexikóban.

Eddig 36 jelöltet öltek meg az idei kampányban, és nagyon sok jelölt magától lépett vissza fenyegetések hatására.

Önkéntes rendőr Guerrero tartományból, felfegyverzett civilek igyekeznek felvenni a harcot a drogkartellekkel. Fotó: PEDRO PARDO/AFP

A politikai gyilkosságok mögött az egymással is hadakozó drogkartellek állnak.

Korábban az volt a jellemző, hogy a kartellek lefizették a politikusokat, most viszont inkább védelmi pénzt szednek a jelöltektől. Akkor is ölnek, ha ezt nem kapják meg, és akkor is, ha rivális kartellel szerződnek a választáson indulók.

Vannak körzetek, ahol már senki sem mer indulni a választáson. (washington post)