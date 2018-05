Özil és Gündogan a német elnök elé járult a török elnökkel készült fotójuk miatt

Az Arsenal és a Manchester City török származású német sztárjai Törökország brit nagykövetségén találkoztak a sorsdöntő választásra készülő török államfővel. Mesut Özil és Ilkay Gündogan is a saját csapata dedikált mezét nyújtotta át az államfőnek, Gündogan a pólóra azt írta, „Nagy tisztelettel az elnökömnek”, Özil pedig az Instragram-profilján osztotta meg a közös fotót. Mindkét játékos Gelsenkirchenben született, és alapembernek számít az oroszországi vb-re készülő Joachim Löw csapatában.

Mesut Özil német válogatott labdarúgó és Recep Tayyip Erdogan török elnök május 13-án Londonban. Fotó: Kayhan Ozer/AFP

Egy felmérés szerint a németek 66,2 százaléka úgy gondolja, Özil és Gündogan kárt okozott a labdarúgó-válogatottnak azzal, hogy Erdogannal fotózkodott. 16,7 százalék jobbára negatívan ítélte meg a tettüket, míg 8,1 százalék nem volt biztos ebben. Csak 4,7 százalék válaszolt egyértelműen úgy, hogy nem jelent problémát a két futballista lépése.



A Német Labdarúgó-Szövetség (DFB) közleményben határolódott el a játékosaitól, amiért kampányeseményen vettek részt Erdogannal, aki „szembemegy a német futball által vallott értékekkel”. „A szövetség természetesen tiszteli a migráns hátterű játékosok különleges helyzetét, de a futball és a szövetség olyan értékeket vall, amiket Erdogan elnök nem tart tiszteletben” - írta Reinhard Grindel DFB-elnök, aki szerint nem jó dolog, ha a német válogatott játékosa hagyják magukat kampányeszközként használni. A csapat menedzsere, Oliver Bierhoff azt mondta, szerinte a két játékos osztja, érti és magáénak tudja a német csapat értékeit, de nem volt tisztában a megjelent képek üzenetével és jelentőségével. A játékosokkal négyszemközt rendezik majd az ügy tanulságait.

Ez szombaton meg is történt: Özil és Gündogan találkozott Németország elnökével és a labdarúgó-szövetség vezetőivel. Joachim Löw azt mondta, a két játékos felvette a DFB-vel a kapcsolatot, hogy tisztázzák a helyzetet, és a német elnök azt javasolta, vele is találkozzanak. „Volt egy beszélgetés. Most elkezdhetünk más dolgokról beszél” – mondta Löw. Frank-Walter Steinmeier államfő azt írta, mindkét játékosnak „fontos volt tisztázni ezt a félreértést”.

Gündogan, Özil és Steinmeier Fotó: Guido Bergmann/Bundesregierung/AFP

Az elnök szerint a két játékos életútja tükrözi azt a beszédét, amiben arra emlékeztette a németeket, hogy az embereknek lehet „egynél több hazájuk is”. Steinmeier szerint Özil azt mondta neki, hogy kiállt Németországért, ahol felnőtt, míg Gündogan azt mondta, bár Törökország – mint a szülei hazája – fontos neki, „Németország egyértelműen az országom és a csapatom”.

Reinhard Grindel DFB-elnök azt mondta, „mindketten biztosítottak minket arról, hogy nem akartak semmilyen politikai jelet küldeni a tettükkel”, és „azt is kijelentették, hogy a pályán és azon kívül is kiállnak az értékeink mellett, és azonosulnak velük.” (Reuters)