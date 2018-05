Maradona egy fehérorosz fociklubhoz szegődött, aztán gratulált a venezuelai Maduro cinkesnek tűnő választási sikeréhez

Diego Maradona a valamikor a világ egyik legjobbnak tartott focistája folytatja zuhanórepülését: a világklasszis öt nappal ezelőtt jelentette be Instagram-csatornáján, hogy a Belarusz Breszt FC klubelnöke lesz.

A Belarusz foci nyilván nem a világ legrosszabb focija, mégis 30 hellyel van lemaradva (79.) a FIFA ranglistáján a magyarhoz képest (49.). A Dinamo Breszt nem is éllovas, bár az első osztályban játszik, a Dinamo Minszk kiscsapatának számít. A szovjet időkben csak egy alkalommal sikerült felkapaszkodnia a szovjet élcsapatok közé.

Na, majd most!

Maradonának egyébként arra is volt ideje, hogy ellátogasson Caracasba, és ott gratuláljon Nicolás Madurónak, Venezuela frissiben megválasztott elnökének. Nem is csak gratulált, hanem Amerika-ellenes kortesbeszédet is mondott, Hugo Chavez méltó utódjaként ünnepelte.

A venezuelai választást az ellenzéki jelöltek vagy bojkottálták, vagy el sem indulhattak. Az egyetlen ellenzéki elnökjelölt pedig már a választás napján kijelentette, hogy nem fogadja el a végeredményt a választási rendellenességek miatt.

Az évek óta súlyos gazdasági válsággal küzdő, a nemzeti kommunizmus XXI. századi változatát próbálgató országban a választók - legalábbis a hivatalos eredmények szerint - 60 százalék feletti támogatásukról biztosították Madurót.