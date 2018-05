Bevetették a harctéren a világ legdrágább és legmodernebb vadászgépét

Az amerikai gyártású F35-ös lopakodó vadászbombázó a világ egyik legdrágább repülője, akár 100 millió dollárt is érhet egy darab. Ez annyira sok pénz, hogy még Donald Trump is kritizálta a programot, amikor hivatalba lépett. Évtizedek óta fejlesztik, néhány éve állították hadrendbe, az Egyesült Államok pedig azóta már több szövetségesének is szállított belőle, például Izraelnek.



Az izraeli légierő parancsnoka pedig kedden bejelentette, hogy az F-35-ös teljesítette az első éles harctéri bevetését a világon.

Fotó: Israeli Army / Handout/Anadolu Agency

Az izraeli hadsereg nem árult el részleteket, csak annyit mondtak, hogy kétszer repültek az F-35-össel, két különböző harctéren. A légierő alig másfél héttel azután tette a bejelentést, hogy iráni állásokat bombáztak le Szíriában. “Az egész Közel-Kelet fölött repülünk az F-35-ösökkel” - mondta Amikam Norkin tábornok. “Tudják, épphogy megnyertük az euróvíziós dalfesztivált a Játék nevű dallal. Nos, az F-35 nem egy játékszer” - tette hozzá.

Valóban nem az, az F-35-ös a legösszetettebb vadászrepülő a világon, egyszerre vadászgép, csatarepülő és bombázó. Itt írtunk róla bővebben, miért problémás, ha ennyi elvárásnak akar egyszerre megfelelni egy fegyver. Az amerikaiak mindenestre nagyon bíznak benne.

A BBC szerint jelzésértékű, hogy az izraeli légierő még az amerikai légierőnél is előbb vetette be éles küldetésben a vadászgépet, ezzel akarnak erőt mutatni az egyre inkább kiéleződő izraeli-iráni konfliktusban.

Az amerikai légierő hatalmas pénzeket ölt az F-35-ös programba, 2070-ig tervezik használni a vadászgépeket. Mindezek ellenére már több probléma adódott az új géppel, például az, hogy kiderült, nehéz jól manőverezni vele, a lopakodó képességei ugyanis hátrányt jelentenek akkor, amikor más vadászgépekkel kell levegő-levegő harcot vívnia. (BBC)