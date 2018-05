Trump felkészült rá, hogy elhalassza vagy akár le is fújja történelmi találkáját Kim Dzsongunnal

Az amerikai elnök Washingtonban fogadta Mun Dzsein dél-koreai elnököt. A tárgyalás eredeti célja az volt, hogy elvégezzék a finomhangolást az év diplomáciai eseménye, a június 12-re tervezett Trump-Kim csúcstalálkozó előtt.

Mun Dzsein és Trump Fotó: SAUL LOEB/AFP

Múlt héten azonban Észak-Korea azzal kezdett el fenyegetőzni, hogy lefújják az egészet az amúgy rutinszerűnek számító amerikai-dél-koreai közös hadgyakorlat miatt.



Trump most azt mondta, hogy továbbra is folynak a találkozó előkészületei, de ő készen áll rá, hogy elhalassza vagy akár le is mondja az egészet, ha nem teljesülnek bizonyos meg nem nevezett feltételek. Az amerikai elnök szerint nagy az esélye, hogy a június 12-ei tárgyalás időpontját későbbre módosítják. (BBC, Reuters)