Júniustól biciklivel is járható lesz a 4-es metró

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Megerősítette az Index információit Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója: júniustól kerékpárt is lehet majd szállítani a 4-es metró szerelvényein, a kocsi végében kijelölt helyen.



Azért csak a 4-es metrón engedélyezik a biciklik szállítását, mert egyedül azon a vonalon áll rendelkezésre akadálymentesített lift az állomásokon. A többi metróvonal mozgólépcsőjén biztonsági okokból továbbra is tilos a kerékpárok szállítása. Mindebből viszont logikusan az is következik, hogy a felújított 3-as vonalon is lehet majd szállítani a járműveket.

Bolla azt mondta az Indexnek, hogy egyelőre tesztüzemről van szó, így első körben csak hétvégén biztosítják a lehetősége a 4-es vonalon.

Jelenleg a HÉV és a dunai hajójáratok mellett csak néhány busz- és villamosjáraton lehet biciklit szállítani. A kerékpárra külön jegyet kell váltani, viszont a havi bérlet ára csak 540 forint. (Index)