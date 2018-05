Lehet, hogy egy angol-angol fordítási hiba miatt szabad még mindig a fegyverviselés Amerikában?

Dennis Baron egyetemi nyelvészprofesszornak a Washington Postban megjelent friss véleménycikke szerint Amerikában talán csak azért szabad még mindig a lakossági fegyvertartás, mert Antonin Scalia, a Legfelsőbb Bíróság egyik bírája rosszul tudta egy angol kifejezés 18. században használt jelentését. Az írás azt állítja, hogy több, nemrég elvégzett adatbányászati elemzés is igazolta, hogy Scalia egyszerűen félreértette, mit jelentett a kor amerikai angoljában az, hogy "bear arms" vagyis a "fegyverviselés".



Az amerikai állampolgárok szabad tűzfegyvertartása egyetlen összetett mondaton alapul. Az 1791-es Második Alkotmánykiegészítés összesen ennyi:

“A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.”