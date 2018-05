Tállai után szétválasztják a NAV irányítását és az adóügyeket

Szerda délelőtt jelent meg a hír, hogy Izer Norbert lesz a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára, amiből sokan arra következtettünk, hogy a NAV-ot is ő irányítja majd, hiszen eddig a polihisztor Tállai András is ebben a tisztségben irányította a hivatalt amellett, hogy parlamenti államtitkár, a körzetét végigturnézó országgyűlési képviselő és klubelnök is volt.

Úgy tűnik, Varga Mihály belátta, hogy egy embernek túl nagy teher lenne ennyi területen egyszerre hozni a maximumot,



ezért az adóügyekért felelős államtitkárságot és a NAV irányítását szétválasztották.

A pénzügyminisztérium jelezte, hogy bár tényleg Izer Norbert viszi majd az adóügyeket, de a NAV-ot egy másik államtitkárra bízzák. Csakhogy erre az ideális jelöltet még nem találták meg, addig Czinege Csilla helyettes államtitkárként vezeti a hivatalt. Tállai András parlamenti államtitkárként szolgál tovább.