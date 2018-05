Ha ez így megy tovább, Török Márk a szegedi hallgatói önkormányzat éléről megy majd nyugdíjba

A rutin kétségtelenül Török Márk mellett szól. 2003 óta egyetemista, már 14 éve tisztségviselő a szegedi egyetem hallgatói önkormányzatában. 2007 óta elnöke is a szervezetnek, igaz, ebben volt egy egyéves szünet, amikor felfüggesztették.

Időközben Török Márk 32 éves lett, focistaként lassan már vissza kellene vonulnia, dehát az egy évvel fiatalabb Dzsudzsák Balázs is arra panaszkodik, hogy nem jönnek a fiatalok, hogy letépjék róluk a mezt.

Ha Törökön múlik, még marad is HÖK-elnök. Az Átlátszó Oktatás írta meg, hogy az Alktománybírósághoz fordult a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata (amit Török vezet), azt kérve, hogy az Ab semmisítse meg a felsőoktatási törvénynek azt a pontját, ami szerint csupán négy évig tölthet be valaki hallgatói önkormányzatban tisztséget. Vagyis azt a pontot kifogásolják, ami lehetetlenné tenné, hogy Török maradjon továbbra is a HÖK-elnöke.

A törvénymódosítás 2015. szeptember elsején lépett életbe, nyilvánvalóan a Törökhöz hasonló HÖK-matuzsálemek miatt. Az Emmi úgy értelmezte, hogy a négyéves korlátba visszamenőlegesen is beleszámít a HÖK-tisztségben eltöltött idő, erre jutott az egyetem rektora is, aki megsemmisítette a Török megválasztásáról hozott választmányi határozatokat.

Csakhogy Török nem hagyta annyiban, minden létező fórumon jogorvoslattal élt, most már az Alkotmánybíróságnál is. Amíg ezekben nincs döntés, Török HÖK-vezető maradhat.

A Magyar Narancs két éve foglalkozott a "kétes ügyekben bővelkedő pályájú" Török karrierjével. A lapnak - ha nem is könnyen, de - nyilatkozó Török akkor azt mondta, hogy nagyon fiatalon került be a hallgatói önkormányzatba. A diákképviseleti munkát pedig kevés javadalmazásért, vagy majdnem „egy takarító néni béréért” végzik. Szerinte az egyetemi karrierjét megoldja a biológia, mivel ő sem ismer 40 éves HÖK-elnököt. Azt még nem látja, hogyan folytatja, amikor kikerül a diákstátuszból; időnként az esti sörözések alkalmával elgondolkodik ezen.

Nem tartotta ugyanakkor kizártnak, hogy politikusi pályára lép. Lehet, azóta közelebb jutott a megoldáshoz.