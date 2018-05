2024-től miniszterelnökként putyinkodna tovább Putyin

A fránya alkotmányos korlátok miatt Vlagyimir Putyinnak 2024-ben távoznia kell majd Oroszország elnöki székéből. Volt már ilyen, az orosz alkotmány szerint ugyanis egy elnök legfeljebb két egymást követő ciklusban lehet elnök, így 2008-ban, első dupla ciklusa lejárta után Putyin kénytelen volt miniszterelnökként folytatni munkáját.

Majd mielőtt 2012-ben újra elnök lehetett, gyorsan hat évre növelték az elnöki ciklus hosszát, így az idén negyedszer is újraválasztott elnöknek legközelebb 2024-ben kéne ehhez a trükkhöz folyamodnia. És a jelek szerint folyamodni is fog, legalábbis pénteken arra utalt, hogy "mindig is szigorúan betartotta" az alkotmányt, és most is be fogja tartani, majd direkt utalt 2008-ra:

"Emlékezzenek rá, amikor legutóbb elhagytam az elnöki posztot. Most is azt tervezem, hogy betartom a szabályokat" - mondta.

A márciusi elnökválasztás éjjelén amúgy arra a kérdésre, hogy 2030-ban, amikor a szabályok szerint újra indulhat a választásokon, tervez-e indulni, még azt felelte, hogy "egészen száz éves koromig ezt a posztot kéne betöltenem? Nem!". Putyin 2030-ban már 77 éves lesz. (Via The Times of Israel)