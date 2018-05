Bocsánatot kért a német EU-biztos, aki arról beszélt, hogy a piacok jelzést küldenek az olaszoknak, miért ne szavazzanak populistákra

Komoly uniós szintű botrány lett abból, hogy az Európai Bizottság EU-s büdzséért felelős német biztosa arról beszélt, hogy a piacok majd megmutatják az olaszoknak, hogy hogyan kellene szavazniuk.

Günther Oettinger a német Deutsche Welle-nek adott interjút, és ebben arról beszélt, hogy arra számít, a következő hetek piaci fejleményei, a kötvénypiac és az olasz gazdaság helyzete egy lehetséges jelzés lesz a választóknak, hogy ne szavazzanak se jobb-, se baloldali populistákra.

A nyilatkozatot hevesen elítélték a kormányzásra készülő olasz pártok, de mellettük az Európai Unió fontosabb vezetői, így Jean-Claude Juncker és Donald Tusk is. Tusk arról írt, hogy az EU intézményeinek szolgálnia, nem pedig kioktatnia kéne a választókat. Juncker hivatala pedig közleményt adott ki, melyben arról írtak, hogy Olaszország sorsának kérdése nem a pénzügyi piacok kezében van.

Oettinger kedd délután közleményben kért elnézést, mint mondta, teljes mértékben tiszteletben tartja a jobboldali, baloldali és centrista szavazók döntését is minden országban.



Érdekesség, de a felháborodás egy jelentős része az interjút készítő újságíró Twitter-posztjából indult ki, melyben angolra fordította Oettinger szavait, karcosabban, mint ahogy azok elhangoztak. E fordítás szerint a biztos azt mondta, hogy a piacok majd megtanítják az olaszoknak, hogyan szavazzanak. Az újságíró később törölte a posztját és elismerte, hibásan idézte az EU-biztost.

Kedd reggel írtunk arról, hogy élesedik Olaszország politikai drámája, és akár új választás is jöhet, ami implicite az euróról szóló népszavazást is jelenthetne. A hírre nagyon rosszul reagáltak amúgy a piacok, ezt lehetett látni kedden a forint árfolyamán is. (Politico)