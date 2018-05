Először végeztek agyműtétet robottal Magyarországon

A Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet közölte, hogy Magyarországon először végeztek agyműtétet robottal.

A ROSA nevű csúcskategóriás idegsebészeti robot segítségével az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben április 20-án a Parkinson-kór tüneteit enyhítő elektródákat ültettek be egy beteg agyába. A műtétet Erőss Loránd idegsebész, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Funkcionális Idegsebészeti Osztályának vezetője végezte. A 70 éves páciens tünetei már a műtét alatt megszűntek, most is jól van.

A Parkinson-kór kezelésének egyik legkorszerűbb módja az ún. mélyagyi stimuláció, amikor elektródákat ültetnek a páciens fejébe. Ezek tulajdonképpen agyi pacemakerek, amik folyamatosan ingerlik az agy bizonyos, mélyen elhelyezkedő területeit, és így helyreállítják vagy javítják a mozgászavarban résztvevő hálózatok hibás működését. A beavatkozáshoz először neurológiai vizsgálatokkal és agyi képalkotó eljárásokkal meghatározzák, pontosan melyik agyterületekre érdemes beágyazni az elektródákat, és milyen irányokból hatoljanak be a koponyacsonton fúrt nyílásokon keresztül az agyba. A műtétnél ezeket a behatolási irányokat kell a valóságban is alkalmazni, amihez precíz célzókészülékre és hosszadalmas beállításokra van szükség.

Ebben segít ROSA: a robot leegyszerűsítve egy programozható, automatizált célzókészülék, ami kapcsolatot teremt a műtéti terv 3d-s agymodellje és a műtőben fekvő beteg valódi agya között. A ROSA előnyeit talán az mutatja a legjobban, hogy egy epilepsziaműtétnél (amikor diagnosztikus céllal 15-20 elektródát implantálnak az agyba) a klasszikus, sztereotaxiás módszer 10-12 órája helyett csak 3 órára csökkenhet a beavatkozás hossza. A Parkinson-kór műtéteinél a robot 0,6 mm-es célzási pontossága jelent nagy előnyt, mivel az agy mélyén elhelyezkedő célpont mérete egy 3×6 mm-es mag hátsó harmada.

Korábban Magyarországon, de az egész Kelet-közép-európai régióban sem került sor ehhez hasonló beavatkozásra, ami a Nemzeti Agykutatási Program újabb jelentős eredménye.



A sebészeti robot beszerzését a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott két tematikus program egymáshoz kapcsolódó projektjei tették lehetővé: az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a Femtonics Kft-vel közös konzorciumban nyert el támogatást. A Femtonics Kft. kutatási célú, illetve diagnosztikai kétfoton-mikroszkópokat fejleszt, a tevékenységéről és eredményeiről ebben cikkben lehet olvasni.