Pokemon Go-zni volt a párizsi erkélyről lógó gyerek apja

"Szülői kötelessége elmulasztása" miatt emelt vádat a francia ügyészség az ellen a férfi ellen, akinek a negyedik emeleti erkélykorláton lógó gyermekét egy mali bevándorló, a 22 éves Mamoudou Gassama mentette meg, aki saját testi épségével nem törődve biztosítás nélkül mászta meg az épületet. Gassamát hőstette után Emmanuel Macron elnök is fogadta, állampolgárságot és állást ajánlott neki.

A párizsi ügyészség szerint a gyermek apja vásárolni volt, és közben elmerült a Pokemon Go-zásban. A gyermek anyja sem volt otthon, ő éppen több ezer kilométernyire, Réunion szigetén nyaralt családtagjaival.

Az apa Francois Molins ügyész szerint a bevásárlás után kezdett Pokemon Go-zni, és annyira belemerült a játékba, hogy így nagyon sokáig hagyta őrizetlenül a gyermekét. "Most teljesen össze van törve, mert felfogta, hogy mit tett, és hogy milyen tragikus következményei lehettek volna ennek" - mondta Molins. Most akár két év börtönre is ítélhetik, de szeptemberi bírósági tárgyalásáig szabadlábon maradhat. (Via ABC News)