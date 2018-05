Rendőrautónak hajtott a Tesla egyik önvezető autója

Közúti balesetet szenvedett egy bekapcsolt robotpilótával közlekedő Tesla a dél-kaliforniai Laguna Beachen. A jármű egy parkoló rendőrautóba hajtott.

A rendőrautó a baleset pillanatában szerencsére üres volt, és a Tesla sofőrje is csak könnyebb sérüléseket szenvedett. Pedig az ütközés igen nagy erejű volt, a parkoló rendőrautót a járdaszegélyen át feltolta a járdára.

A Tesla korábbi tájékoztatása szerint járműveik még bekapcsolt robotpilótával is csak fél-önjárók, a robotpilóta nem úgy lett tervezve, hogy elkerülje az ütközéseket. A gyártó erre figyelmeztetni is szokta a vásárlóit, ahogy arra is, hogy még bekapcsolt robotpilótával is figyelniük kell, hogy bármikor közbeavatkozhassanak.

A baleset körülményeit még vizsgálják. (Via CBS San Francisco)