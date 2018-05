Hirtelen berakott a bankba 70 milliárd forintot Mészáros Lőrinc fő cége

Megduplázta 2016-os árbevételét Mészáros Lőrinc egyik legfontosabb cége, a Mészáros és Mészáros Kft.

A most leadott mérlege szerint a cég nettó árbevétele 2016-ban 9,2 milliárd forint volt, tavaly már 19 milliárd, kizárólag belföldi megrendelésekből. Az adózott nyeresége is megduplázódott, 1,7 milliárdról 3,7 milliárdra. Az adó előtti nyeresége sem volt sokkal magasabb, a cég ugyanis mindössze 161 millió forint adót fizetett.

A 3,7 milliárd forintot oszalékként meg is kapta Mészáros Lőrinc és tulajdonostársa, a neje.

Ami igazán érdekes, hogy egyszer csak betett a bankban a cég 70 milliárd forintot. 2016-ban még 4 milliárd volt bankbetétben, tavaly már 74 milliárd. Egy hasonlóan nagy tétel van a mérlegben, vevőktől kapott előlegként 72 milliárd van feltüntetve. Talán ezt tették bankba, talán mást.

Az éves beszámoló kiegészítő mellékletében arról írnak, hogy nem indult jól az év, a munkaerőhiánnyal Mészároséknál is gond, de sikerült úrrá lenni a problémákon:

„A Mészáros és Mészáros Kft. jól szervezett termelési, kivitelezési és vállalkozási politikával hatékonyan tudta kihasználni az adottságait. Bár az üzleti év kezdetén még számtalan bizonytalansági tényezővel kellett számolni - például alapanyag és munkaerő-ellátottság, projekt előkészítési nehézségek, alvállalkozói kapacitás gondok, mégis eredményes gazdálkodásról számolhatunk be.

A termelői piacon mutatkozó munkaerő elvándorlás csökkentésére irányuló lépések számunkra egyrészt alvállalkozói áremelkedést, másrészt kapacitás hiányt eredményeztek. A termelésünk zavartalanságát így folyamatos létszámnöveléssel sikerült csak megoldani, ami viszont jelentős költségnövekedéssel járt együtt. A statisztikai létszámunk a 2016-os évihez képest a fizikai állománynál 12 fős csökkenést, illetve a szellemieknél a projektekhez igazodva 24 fő felvételét mutatja.”



Azt azért nem lehet mondani, hogy túlfizeti az alkalmazottait a milliárdos hasznot termelő Mészáros és Mészáros. A fizikai munkát végző 77 fős állomány havi átlagbére bruttó 171 ezer forint. A 117 szellemi foglalkozású bruttó átlagbére 322 ezer forint.

Ők maguk ezeket a nagyobb projekteket sorolják fel, amik „az árbevétel gerincét” adták:

Fővállalkozóként:

Szilvásvárad lovasközpont kivitelezési munkái

Felső Tisza, Tivadari-híd feletti szakaszon árvízvédelmi töltés mértékadó árvízszintre történő emelése tárgyú projekt

Adony város szennyvíztisztító telep felújítása

Alvállalkozói részfeladatok:

Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti-híd és Kisköre szakaszon

Dél-Balaton II. projekt: Szántód-Balatonszentgyörgy vasúti vonalszakasz és Fonyód-Kaposvár vonalszakasz felújítási munkái

Puskás stadion építése

Kelenföld-Százhalombatta vasúti vonalszakasz felújítási munkái

És odakerülhetett egy humorista is a mérleg készítői közé, ez is szerepel a szövegben: