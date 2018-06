Székelyföld porba alázta Tuvalut, Kárpátalja döntetlennel nyitott az el nem ismert országok és nem FIFA-tagok világbajnokságán

Székelyföld - Tuvalu 4:0, Kárpátalja - Észak-Ciprus 1:1.



Ezek voltak a csoportkör első fordulójának magyar érdekeltségű eredményei a hipszter focivébén, vagyis a Független Labdarúgó-egyesületek Szövetsége (CONIFA) által szervezett londoni világbajnokságon.

Heves akciójelenet a Tuvalu-Székelyföldről Fotó: Con Chronis/2018 Con Chronis

A CONIFA tagjai olyan válogatottak lehetnek, amelyek országa nem tagja a FIFA-nak. Ez potenciálisan igen tág és színes mezőnyt jelent. Szerepel itt



teljesen hagyományos szigetország, akiket, hiába jelentkeznek vagy tíz éve, még nem vett fel tagnak a FIFA (Tuvalu)



FIFA-tagország nemzeti kisebbségének nemhivatalos válogatottja (Székelyföld, Kárpátalja, a zimbabwei Matebeleland, az algériai Kabilia)



Idegen hatalom által elfoglalt, egykor független ország amatőr válogatottja (Tibet)



FIFA tagország szeparatista régiójának válogatottja (az észak-olasz Padánia)



A nemzetközi közösség által el nem ismert ország válogatottja (Abházia, Észak-Ciprus)



Emigráns kisebbségi válogatott (Barawa - Londonban élő szomáliaiak, Tamil Eelam - Kanadába emigrált Sri Lanka-i tamil kisebbségiek csapata, Pandzsáb - Nagy-Britanniában élő pandzsábi emigránsok, UTD Koreans - Japánban élő koreaiak, Nyugat-Örményország - a mai Törökország területére eső régió menekültjeinek válogatottja)



és környezetvédelmi és politikai alapon kitalált, sosem létezett észak-amerikai állam (Kaszkádia)



saját önkormányzattal rendelkező brit sziget válogatottja (Ellan Vannin, vagyis a Man-sziget csapata)

Ebben a Deadspin-posztban az összes indulóról olvashatsz részletesebb - angol nyelvű - leírást. A Nemzeti Sport cikkében pedig magyar nyelvűt. Ebben a mezőnyben az a jellemző, hogy a totál amatőrök és sokadosztályú játékosok melltt simán feltűnnek BL-t és nagy nemzetközi tornákat megjárt válogatott menők is.

Székelyföld tehát Tuvalu ellen kezdett, utánuk jön majd a legendás Bruce Grobbelaar által edzett Matabeleland, majd Padánia. Kárpátalja Tibet ellen folytatja.

Kárpátalja legnagyobb sztárja és csapatkapitánya a most az NB2-es Csákvárban játszó, volt magyar válogatott Sándor György, de itt játszik az MTK U 19-es válogatottja, Bidzilja Anton, és a kék-fehérek szélsője, Takács Ronald is, valamint a balmazújváros középpályása, Vajda Sándor is.

A szövetségi kapitány a Sándor-fiúk édesapja, Sándor István.

Székelyföld legnagyobb ásza a sokszoros magyar válogatott középhátvéd, a volt fradista, most budafoki Csizmadia Csaba, de náluk játszik a román elsőosztályú Fülöp István és testvére, Fülöp Lóránd is.

Az ő edzőjük Ilyés Róbert.

A székelyek ma játszanak az első meccsén 6-1-re kikapó Matabeleland ellen, vasárnap pedig az izgalmasnak ígérkező Kárpátalja-Tibet lesz a csemege.

Székelyföld a legutóbbi CONIFA Európa-bajnokságon bronzérmes volt, Kárpátalja meg sokra viheti a profi irányítójával és a fiatal gyors MTK-s duóval, így érdemes szurkolnia annak, aki szereti az ilyesmit.

A meccsek az esemény weboldalán élőben is nézhetők, úgyhogy reszkethetnek a matabelék!