A Facebook mindent meg akar tudni rólad, az Apple pedig megakadályozná ezt

Craig Federighi, az Apple szoftverfejlesztésért felelős alelnöke bejelenti, hogy harcot indítanak a Facebook adatgyűjtése ellen. Fotó: JOSH EDELSON/AFP

Végre valami elkezdődik a techvilágban a felhasználók magánéletének és személyes adatainak védelmében. Kellett hozzá pár nagy, elsősorban a Facebookot érintő botrány, de most az Apple szoftverfejlesztési főnöke, Craig Federighi bejelentése szerint legújabb böngészőjük alapból blokkolni fogja a Facebook mindenhova beépülő moduljait - mint például a minden weboldalon felbukkanó lájk- és kommentdobozok - abban, hogy minden létező információt begyűjtsenek a weboldalakat felkereső felhasználókról.

Az Apple saját böngészője, a Safari legújabb változatában csak akkor hagyja a Facebookot adatokat gyűjteni, ha a felhasználó erre határozottan engedélyt ad. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a böngésző a weboldalaktól függetlenül figyelmeztetést fog feldobni arról, hogy az oldalon futó Facebook-modulok adatokat próbálnak gyűjteni a felhasználóról.

Az Apple és a Facebook vezetői egy ideje már üzengetnek egymásnak. A Cambridge Analytica adatkezelési botránya után - a brit cég több tízmillió felhasználóról szerzett részletes adatokat tudtukon kívül a Facebook segítségével - Tim Cook, az Apple vezére "magánéleti invázióként" jellemezte a Facebook adatgyűjtési gyakorlatát, csak hogy Mark Zuckerberg "üres fecsegésnek" nyilvánítsa véleményét.

Az Apple újítását a kiberbiztonsági körök már áttörésként ünneplik. "Az Apple a böngészők működésének alapjaihoz nyúl hozzá, meglepően komoly, a személyes adatok biztonságát növelő beavatkozással" - mondta Kevin Beaumont a BBC-nek. Szerinte a techcégek, ha változtatnak is valamit a személyes adatok védelme érdekében, azok apróságok szoktak lenni. Az Apple viszont most rendesen felkavarja az állóvizet. "Az Apple most lehetőséget ad arra, hogy a felhasználók lássák, ha egy weboldal adatokat gyűjt róluk. Ez úttörő" - mondta.

Beaumont szerint az Apple most vállalta azt a kockázatot, amit az állandóan felugró figyelmeztető ablakok okozta felhasználói frusztráció jelent. "Abban bízhatnak, hogy a weboldalak idővel maguk fogják korlátozni a felhasználókat követő adatgyűjtést, minthogy állandóan beleegyezést kérjenek az olvasóiktól" - mondta.

Az Apple nem csupán ezt a nyomkövetős adatgyűjtést akarja meggátolni. Operációs rendszere legújabb, Mojave névre keresztelt verziójában az ún. digitális ujjlenyomatgyűjtést (fingerprinting) is megnehezítené. Ezt a rendszert a hirdetőcégek azokra a felhasználókra fejlesztették ki, akik amúgy tudatosan igyekeznek megakadályozni, hogy a weboldalak nyomkövetéssel azonosítsák őket. A fingerprinting lényege, hogy a böngészők egy csomó adatot megosztanak a weboldalakkal arról a számítógépről, amelyen futnak. Például hogy milyen betűkészletek vannak rá letöltve, milyen kis appok vannak telepítve a böngészőre. Ezek az adatok elégségesek ahhoz, hogy egy gépet azonosíthassanak a hirdetők, így képesek legyenek ugyanúgy célzott reklámokat küldeni rá, mint ha nyomkövetéssel gyűjtötték volna az adatokat.

A Mojave-n futó Safari böngésző ezért csak nagyon általános adatokat küldene el a weboldalaknak a gépről, amelyen fut. Így egy Macet használó olvasót nehéz lesz megkülönböztetni más, Macet használó olvasóktól. (Via BBC)