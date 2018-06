Emberekre veszélyes kutyainfluenza-járványra figyelmeztetnek amerikai tudósok

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A New York-i orvoskutató-intézet, az Icahn School of Medicine kutatói összesen 16 influenza vírus genomjait különböztették meg és rendezték sorba, amelyeket Dél-Kínában élő házi kutyákból nyertek ki, és amelyek a 2009-es sertésinfluenza kitöréséért felelős H1N1 törzséhez hasonló összetevőket tartalmaznak.



Korábban is vizsgáltak már kutyákban élő influenza-vírusokat, újdonság viszont, hogy ezek a vírusok átalakulnak, egymással is kapcsolódnak, és fennáll a lehetősége annak, hogy olyan módon mutálódnak, ami által akár az emberekre is átterjedhetnek.

A kutatást vezető Adolfo Garcia-Sastre szerint ez nagyon emlékeztet arra, ami a sertések esetében történt - 10 évvel a H1N1-járvány kitörése előtt. Garcia-Sastre arra is emlékeztet, hogy 2009-ben mindenki a madarakat figyelte a néhány évvel korábban kitört madárinfluenza miatt, és aztán a sertések között tört ki a járvány.

A kutatók olyan kutyák esetében fedezték fel a mutációkat, akiket légzési problémákkal vittek el állatorvoshoz. Korábbi kutatások csak olyan kínai telepeken fedeztek fel influenza pandémiával fenyegető vírusokat, ahol kutyákat húsuk miatt tenyésztenek. Garcia-Sastre szerint az, hogy már háziállatokban is megjelentek ezek a potens vírusok, felveti annak kockázatát, hogy a mutáción átesett vírusok akár emberekre is átterjedjenek.

Az egy következő kérdés, hogy vajon az emberek mennyire lesznek vagy lehetnek immunisak a kutya-H1N1-re. (Telegraph)