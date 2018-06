Már a New York Times is Habonyék balkáni médiaterjeszkedéséről ír

Jadranka Kosor volt horvát, Janez Jansa volt szlovén kormányfő és Orbán Viktor Fotó: Wikimedia

"Magyarországi hatalma konszolidációja során Orbán úr felismerte a média hatalmas hatalmát, és most a jelek szerint megpróbálja kiterjeszteni befolyási övezetét" - írja a New York Times annak apropóján, hogy Szlovéniában Orbán egyik legközelebbi politikai szövetségese, Janez Jansa nyerte a választást. Jansa győzelmében szerepet játszott pár jobboldali orgánum, amiket előzőleg Habony Árpád és üzlettársa, Schatz Péter felvásárolt. Schatz és Habony cégei a Nova24 hírtelevíziót és a jobboldali Alfa tévét is felvásárolták, a Nova24 pedig létrehozta a Skandal24 nevű, a magyarországi Ripostra rímelő botránybulvárlapot, amely a Riposthoz hasonló módszerekkel, vagyis kevés és megbízhatatlan forrásra hivatkozó lejárató cikkekkel támadta Jansa ellenfeleit.

A New York Times megemlíti, hogy Habony tavaly Steve Bannonnal is találkozott, akivel egy, a Breaitbarthoz hasonló kelet-európai hírszájt megteremtéséről egyeztetett.

A Times megemlíti Habonyék macedóniai médiavásárlásait is, jelezvén, hogy Orbán és szövetségesei célja ezekkel a beszerzésekkel az lehet, hogy ezekben az országokban Orbán szövetségeseit segítsék hatalomba, így is növelve Orbán európai súlyát. "Azért fektetnek a médiabirodalomba, hogy választásokat befolyásoljanak és felépítsenek egy új politikai erőt Európában" - vélekedett a szlovén Primorska Egyetem médiakutatója, Sandra Bašič-Hrvatin, aki maga is céltáblájává vált Schatz és Habony szlovén médiabirodalmának, mert bírálni merte azt.

A Times cikkében megemlékeznek arról is, hogy Orbán és szövetségesei a magyar média javát már bekebelezték, így a kampányban szinte akadálytalanul folytathatták idegenellenes propagandájukat, tömeges bevándorlással rémisztgetve, miközben a valóságban alig-alig érkeznek menekültek az országba.

Habonyék médiaterjeszkedéséről részletesen írtunk.