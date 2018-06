Dúró Dóra lemond a mandátumáról, ha Toroczkait jelölik helyette

Folytatódik a Jobbikban a totális dilinyó. Miután a pártot a politikai közép felé navigáló Vona Gábor a választási pofont követően lemondott, megindult a harc a Vona-vonalat követő szárny és a azok között, akik lélekben sokkal nehezebben szakadnak el a 2014 előtti Simicskátlan, de alkalomszerűen cigányozgatós és zsidózgatós Jobbiktól. Ezt a szárnyat vezeti Toroczkai László ásotthalmi polgármester, aki a pártelnök-választáson ugyan alulmaradt, de alapított egy Mi Magunk nevű platformot a Jobbikon belül, ahonnan időről-időre beszólogatnak a Jobbik többi részének, hogy a kormánysajtó szüntelenül onthassa magából a posztokat, amik szerint vita, szakadás, veszekedés, csata, háború, atomháború, nukleáris apokalipszis zajlik a Jobbikban, ami azért mégiscsak legnagyobb ellenzéki párt ma Magyarországon.

Na. Ember legyen a talpán, aki látja, hol húzódnak pontosan a frontvonalak, de most úgy tűnik, hogy Dúró Dórát, aki a Toroczkai-akciócsoport tagja, a Jobbik vezetése ki akarja zárni a frakcióból is. Dúró pedig most azt írta a Facebookon, hogy

hajlandó lemondani a mandátumáról,



ha azt Toroczkainak adják, vagy valamelyik emberének,



Gyöngyösi Márton frakcióvezetőt pedig, aki kezdeményezte Dúró kizárását, ki kellene zárni a pártból, mert a pártszakadást kockáztatja.



Alább a teljes poszt, olvassa el, aki szeretné.