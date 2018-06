Facebookon kért játékokat egy borsodi óvónő, mert az udvarukon semmi játék nincs, csak beton és fű

„Egy kis faluban dolgozom, a neve Kiscsécs, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek között óvónőként. Az udvarunkon semmi játék nincs, csak beton és fű. Nagyon nehéz feladat megoldani eszközök nélkül, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és hasznosan teljen az idejük”.

Ezt írta ki a Facebookra egy bordosi óvónő, udvari játékokat, plédeket kérve.

A Miskolci Világ az óvónőt nem érte el, de Kesznyéte polgármesterét igen. (A kiscsécsi óvoda az önkormányzati fenntartásban lévő kesznyétei kihelyezett csoportja). Kecső Imre azt mondta, hogy kevés a pénzük, szinte csak arra elég, hogy üzemeltessék az óvodát és kifizessék a béreket, ezért játékokra körülbelül 10 ezer forint jut évente, miközben 110 gyerek jár oda. Tavaly új bútorokat kapott a kiscsécsi csoport, így játékokra már nem futotta. Udvari játékokra egyáltalán nincs keret. A kesznyéteni óvoda udvarán van néhány játék (hinta, mászóka, mérleghinta), de újakat a szigorú előírások és az áruk miatt szinte lehetetlen beszerezni. A szülőktől sem várhatnak segítséget, hiszen a gyerekek több mint 90 százaléka halmozottan hátrányos helyzetű.

A polgármester megjegyezte: az elmúlt hétvégén érkezett az óvodába játékadomány a Zsófi-ReményVár Egyesülettől. Szerinte messze nem egyedi a helyzetük.

A Hír TV-nek nyilatkozott az óvoda vezetője, Virág Anikó. A 1979-ben elkészült épület nagy részét soha nem újították fel, de a 2001-ben átadott új terasz is használhatatlanná vált. Az udvar tágas, játék azonban kevés van benne, régi mászókákat és mérleghintákat használnak a gyerekek.

„Minden mozgásfejlesztő játék érdekelne bennünket, a rollertől a bicikliig, a különböző mászókákig, csúszdákig, amely megfelel az EU-s követelményeknek” – mondta Virág Anikó.

Az épület belülről is rossz állapotban van. A nyílászárók, öltözőszekrények régiek, fel kellene újítani a mosdókat is, de erre sincs pénz. Pályáznak ugyan, de kevés sikerrel. Az utóbbi években sikerült egy tornaszobát kialakítaniuk, és a tervek szerint idén az ajtókat és ablakokat is lecserélik. Az óvoda az önkormányzat fenntartásában működik, ami azonban az állagmegóvást is alig tudja kigazdálkodni.

A polgármester a Hír TV-nek is nyilatkozott, itt azt is elmondta, hogy az is probléma, hogy aki megteheti, a 6 kilométerre lévő Tiszaújvárosba járatja a gyerekét.

„Kesznyétenben zömmel a hátrányos helyzetű családok gyerekei maradnak, tehát egyfajta szegregációs nyomás nehezedik nemcsak az óvodára, hanem az iskolára is ebből a szempontból, hiszen a gyerekek közel 90 százaléka már mind a két intézményben a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek közül kerül ki, ami plusz problémákkal és nagyon sok plusz feladattal jár a pedagógusok számára. Nagyon nehéz az iskolába is tanárt, tanítót keríteni, az óvodába pedig óvodapedagógust” – mondta Kecső Imre.

A kesznyéteni óvoda négy helybeni és egy kihelyezett csoporttal működik. A 115 gyerekre 10 nevelő jut.