Statisztával játszathatott el egy eltorzított hangú védett tanút a TV2

A TV2 a választások előtt több műsorában is foglalkozott Czeglédy Csabával.



Az MSZP-hez és a DK-hoz is közelálló ügyvéd-politikus-üzletember ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyt nyomozás és ült előzetesben.



A TV2 több riportjában tett meredek állításokat arról, hogy Czeglédy dobozban szállított készpénzzel támogatta volna a DK és a Jobbik kampányát.



A vádak forrása egy csak sziluettként megjelenő, eltorzított hangú figura volt.



Czeglédy szerint az adásokban rágalmak hangoztak el, ezért sajtópert indított és feljelentést tett.



Ennek a pernek a tárgyalásán megdöbbentő dolgokat vallott be a TV2 ügyvédje.



A Tények műsorában leadott felvételek miatt indult per tárgyalásán a TV2 ügyvédje ellenkérelmet nyújtott be, meglepetésre azért, hogy a bíróság Zuschlag Jánost is hallgassa meg - írja a hvg.hu. Ez azért volt meglepő, mert az elítélt politikai-gazdasági bűnöző neve korábban fel sem merült ezzel az üggyel kapcsolatban. Az ügyvéd szerint viszont éppen Zuschlag bizonyíthatná a Czeglédyről a Tényekben elhangzott állításokat.

Litresits András, Czeglédy ügyvédje a hvg.hu-nak elmesélte, hogy a tágyaláson visszakérdezett, hogy miként lehetett volna Zuschlag a "védett tanú", hiszen a férfit idén januárban őrizetbe vették azzal a gyanúval, hogy adatlopással akart kamupártokat létrehozni a választásokra, hogy a bíróság később meghosszabbítsa az előzetes letartóztatását, így a volt szocialista politikus a műsorok forgatásának idején börtönben ült.

Litresits beszámolója szerint a TV2 ügyvédje erre azzal reagált, hogy ő nem azt állította, hogy maga Zuschlag szerepelt volna a tévériportokban, hanem

"azért kell tanúként meghallgatni, mert az ő "nyilatkozata" alapján készült, amit a riportban ismertettek."

Ebből viszont az következik, hogy ha a sziluett az éppen börtönben ülő Zuschlag információit mondta el, de nem ő volt az, akkor a "védett tanú" nem lehetett más, mint statiszta.

Az önmagában egyáltalán nem lenne túlzottan meglepő, ha kiderülne, hogy a TV2 hiteles forrásként használja a börtönviselt Zuschlagot. Kökény-Szalai Vivien, a csatorna hírigazgatója ugyanis korábban, a 2014-es választásokra időzítve könvyet is írt Zuschlagról.