Leekens elárulta, hova jutott vele a válogatott: védekezésben és támadásban is javulni kell, de elsősorban a középpályán

Sajtótájékoztató tartott a magyar válogatott az ausztrálok elleni szombati meccs előtt. Ott volt a nagy tréfamester, Georges Leekens, aki eddig három meccsen irányította a válogatottat, ezeken egészen kilátástalan teljesítményt produkált a csapat, de a belga edző mindig talált valami pozitívumot. Még akkor is, amikor a játékosok is elismerték, hogy mindenféle elképzelés nélkül játszottak.

Leekens most azzal lepte meg a közvéleményt, hogy kritikus volt. És elárulta, hogy miben kéne még javulnia a válogatottnak, alig maradt valami:

védekezésben

támadásban

de leginkább a középpályán.

A fehéroroszok elleni meccs után Elek Ákos azt mondta, hogy Leekens eddig nem találta meg a közös hangot a csapattal, ad hoc jellege volt a meccsnek, és kevés lesz ez a teljesítmény a tétmeccsekre.

Leekens reagált a kritikára a sajtótájékoztatón. A Nemzeti Sport idézte a belga edzőt:

„A fehéroroszok elleni meccsen az volt a legfontosabb, hogy szervezetten játszunk. Elek Ákos eleve sérüléssel játszott, de erről nem szólt sem az első félidőben, sem a szünetben, viszont láttam rajta, hogy teljesen kifutotta magát, ezért le kellett cserélnem. Nyilván elégedetlen és csalódott volt, miután nem volt egy jó mérkőzés, a középpálya nem működött úgy, ahogy szerettük volna, nem találtuk a kapcsolatot a támadókkal. A védelem többé, kevésbé rendben volt. Úgy gondolom azonban, hogy nem a játékos dolga, hogy ezeket elmondja az újságíróknak. Beszéltem is Elekkel erről, mondtam neki, nem kell feltétlenül etetni az újságírókat, ők megtalálják így is, úgy is a maguk mondanivalóját. Soha nem hazudtam az újságíróknak, olyan azonban már volt, hogy kikerültem egy-egy kérdést. De mindannyiunknak profiknak kell lennünk a nyilatkozatainkban, megfelelő módon kell kommunikálnunk a véleményünket.”

Sajnos ezúttal nem leszünk ott a világbajnokságon, ezért hosszabb szünet következik a válogatottnak, de ősztől már az eddigi, a fejlődést szolgáló barátságos meccsek után tétmérkőzéseket vív a válogatott. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!