Durván megemelnék a nyugdíjkorhatárt Oroszországban

A Bloomberg értesülései szerint egy jelentős nyugdíjreform formálódik Moszkvában: Putyin arra készül, hogy a férfiak nyugdíjkorhatárát öt évvel, 65 évre, a nőkét pedig 8 évvel, 63 évre emelje.

A változások 2019-től kezdődhetnének el, de fokozatosan vezetnék be őket, akár öt évig is eltarthatna, mire életbe is lépnek. Az orosz nyugdíjkorhatár jelenleg kifejezetten alacsonynak számít, igaz, a várható élettartam is meglehetősen alacsony az országban: a férfiak esetében például jelenleg 68 év.

És az előrejelzések szerint 2024-re, amikor a tervezett nyugdíjreform teljes érvényben hatályba léphetne, a kormány 70 éves várható élettartammal számol a férfiak, és 80 éves élettartammal a nők esetében. Azaz a hivatalos statisztikák szerint egy átlagos orosz férfi öt évet tölthetne nyugdíjban, ami a legalacsonyabb értékek között van a fejlett világban.

Az egyértelmű, hogy kifejezetten népszerűtlen változtatásról van szó, ugyanakkor a Kreml-közeli források szerint muszáj lesz egy ponton meglépni, mivel az orosz nyugdíjrendszer nem fenntartható, illetve a gazdasági növekedés fenntartásához az is kell, hogy az oroszok tovább dolgozzanak.

Oroszországban is komoly problémát jelent a társadalom öregedése, a nyugdíjrendszer fenntartásához ezért vélhetően adóemelésekre, illetve egyéb, akár a nyugdíjak összegét érintő megszorításokra lehet szükség. A problémák nem most kerültek napvilágra, de a Kreml éveken át halogatta a változtatásokat, mivel az idős szavazók egy jelentős részét teszik ki Putyin táborának.

A lap cikke szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer úgy képes működni, hogy évente a GDP 2 százalékának megfelelő összeggel egészítik ki, de 2050-re ez a GDP 3,6 százalékára hízhatna. A jelenlegi előrejelzések szerint a harmincas évek közepére több nyugdíjas lehet majd az országban, mint munkalépes felnőtt. Az orosz polgárok mintegy harmada megy amúgy különféle korkedvezmények miatt korábban nyugdíjba, többek között a katonáktól a rendőrségen át a bányászokig rengeteg szakma képviselőinek jár ez a lehetőség.

Medvegyev miniszterelnök is arról beszélt a múlt hónapban, hogy döntést kell majd hozni a nyugdíjkorhatárral kapcsolatban, mivel a jelenlegi keretet a harmincas években állapították meg, amikor 40 év körül volt a várható élettartam.

A tervezet számos részlete nincs még kidolgozva, például épp a korkedvezményes nyugdíjak kérdésének ügye, és a terv egy verzióját a jövő heti kormányülésen fogják tárgyalni.

Egy volt kormánytisztviselő, Evgeny Gontmakher azt mondta a Bloombergnek, hogy vélhetően Putyin úgy fog tenni, mintha semmi köze nem lenne ehhez a döntéshez, és ha majd bármi rosszul sülne el, akkor egyszerűen le fogja ismét vinni a korhatárt, és mindenki boldog lesz.