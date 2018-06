Több százezer megosztásnál jár a bejelentés, hogy jön a Vissza a jövőbe 4. - Csak sajnos kamu az egész

Valósággal letarolta az internetet az a poszt, amiben Michael J Fox születésnapja alkalmából bejelentette, hogy már tavaly óta forgatják a Vissza a jövőbe negyedik részét, és hamarosan bejelenti a bemutató dátumát is. A Facebook-bejegyzés egy nap alatt 400 ezer reakciót és 187 ezer megosztást szedett össze.

Viszont sajnos kamu: nem Michael J Fox valódi oldalán jelentették be a hírt, bár ennek az áloldalnak is van 117 ezer rajongója. A bejelentéshez egy fotó is társult, amin Fox a filmtrilógiában szereplő két színész, Christopher Lloyd és Lea Thompson társaságában látható. A fotó azonban Thompson Instagram-oldaláról származik, és 2015-ben készült.

A Parkinson-kórral küzdő Fox nem beszélt korábban sem arról, hogy tervezné egy negyedik rész forgatását. Ezt a lehetőséget csak a Dokit, Emmett Brownt alakító Lloyd pedzegette még évekkel ezelőtt, de ő is leszögezte, hogy csak Fox főszereplésével lenne hajlandó új részt forgatni. (IBTIMES)