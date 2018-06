A migráció annyira súlyos veszély a magyar kormány szerint, hogy az öntapadós matricákkal felszerelt Hollik Istvánt is hajlandóak bevetni ellene

Teljesen aránytalanul büntetik a Fideszben Hollik Istvánt, aki a választásokon belvárosi képviselőjelölt volt, de az LMP-s Csárdi Antal megverte egyéniben, így kiesett a Parlamentből. Holliknak azóta nagy nyilvánosság előtt kell eljátszani azt a riadt, idős nénit, aki tavaly betelefonált Jurák Kata rádióműsorába, és együtt féltek a Soros-terv Hírcsárdán ismertetett változatától.

Szombaton Holliknak arról kellett például beszélni, hogy

„dolgoznak a Soros Györgyhöz köthető szervezetek azon, hogy végrehajtsák a népességcserét”



Már nem is csak hogy behoznak ide idegen embereket, hanem el is viszik azokat a magyarokat, akik most itt vannak.

Ezt három napja volt kiheverni a most Fidesz-KDNP szóvivőként dolgozó politikusnak, aki ma az Amnesty International budapesti irodája előtt tartott sajtótájékoztatót.

Hollik előbb elmondta, hogy



migráció,



migráns,



bevándorlás,



Soros György,



terrorizmus,



Ahmed H.,

bevándorláspárti,



Stop-Soros,

majd ezután először kiragasztott egy "Amnesty International" feliratú fehér A4-es lapot a ház kapujára, majd erre a lapra ráragasztott egy "Bevándorlást támogató szervezet" feliratú matricát.

Az MTI is fotózta az eseményt Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Azt senki sem gondolhatja, hogy a 2015 óta tartó migrációs válságnak triviális volna a megoldása, és ha valaki, akkor a magyar kormány igazán sokat beszél a témáról. Sőt 2015 óta volt nemzeti konzultáció, népszavazás, törvénymódosítás, rendkívüli helyzet bejelentés, kerítésépítés, gyűlöletkampány. Ebben az összefüggésben viszont nem teljesen világos, hogy attól, ha Hollik István, egy papírlappal és egy öntapadós matricával a kezében odaáll egy kapualjba, milyen hatást várnak 2018 nyarán a Fideszben.