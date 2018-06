Ujhelyi István „az ENSZ Turisztikai Világszervezete rendkívüli nagykövete” lett

Az EP-képviselő sajtóasszisztense osztotta meg a hírt, ami szerint az ENSZ turisztikai világszervezete, az UNWTO prágai tanácskozásán „rendkívüli nagykövetnek” nevezték ki Ujhelyi Istvánt. A szocialista politikus dolga elvileg az lesz, hogy kapcsolatot tart a szervezet és az uniós intézmények között, és ez a közlemény szerint nagy dolog, mert Eliza Jean Reid izlandi first lady, Aliko Dangote afrikai üzletember és Lionel Messi is bír hasonló nagyköveti ranggal. Ujhelyi lelkesen nyilatkozott a kinevezés után, és nagyon boldog, hogy az ENSZ és az unió is kiemelten foglalkozik a kontinens egyre meghatározóbb gazdasági ágazatával.