A görög legfelső bíróság szerint rendben van, hogy két év börtönre ítélték az ország korábbi főstatisztikusát

A Financial Times úgy értesült, hogy a görög legfelső bíróság helyben hagyta az Andreas Georgiou ellen 2017-ben hozott ítéletet, melyben a görög statisztikai hivatal korábbi vezetőjét 2 év börtönre ítélték, igaz, felfüggesztve.

Georgiou ügye hatalmas nemzetközi felháborodást váltott ki. Az ELSTAT-nak nevezett görög statisztikai hivatal elnökeként ő határozta meg a 2009-es görög államháztartás hivatalos mutatóit, így a hiányt is. 2013-ban aztán az ELSTAT két felügyelőbizottsági tagja azzal fordult Georgiou ellen, hogy a számokat nem prezentálta előzetesen a a hivatal vezetésének. A Georgiou ellen per indító bizottsági tagok szerint az elnöknek meg kellett volna vitatnia a számokat a bizottság tagjaival, elfogadni az általuk esetleg javasolt változtatásokat, és csak akkor publikálni a számokat, ha erre a bizottság is rábólint.

Ezzel azonban két nagy gond van. Az egyik, hogy sem a görög, sem az EU-s jogszabályok nem írják elő, hogy a statisztikai hivatal vezetőjének ilyen kötelessége lenne, sőt a szabályok szerint a főstatisztikus egyedüli felelőssége a költségvetési hiány meghatározása. A másik gond pedig, hogy az EU statisztikai hivatala, az Eurostat is hitelesként fogadta el az ELSTAT Georgiou által jóváhagyott költségvetési hiányszámát, és a világ más statisztikai hivatalai szerint is hiteles az adat, sőt a görög kormányok maguk is ezt használják.

2013 óta azonban több eljárás is indult Georgiou ellen, őt kiáltották ki ugyanis a görög gazdasági katasztrófa egyik bűnbakjának. A vádak szerint az elnök eltúlozta a 2009-es hiányt, és Görögország azért is állt földbe, mert az IMF és az EU a mentőcsomagjaikban a 2009-es hiánnyal számolt, ha pedig ez kisebb lett volna, a görögöknek nem kellett volna ennyire brutális feltételeknek megfelelniük a mentőcsomagokért cserébe, sőt talán mentőcsomagért sem kellett volna fordulniuk.

Alkalmazottak tiltakozó táblái a statisztikai hivatal épületén 2015-ben. Andreas Georgiou általuk tekintélyelvűnek tartott elnöksége és a hivatal dolgozói elleni eljárások és a munkaügyi szabályok semmibevétele miatt demonstráltak. Fotó: MICHAEL DEBETS/CrowdSpark

Az eljárások miatt nagyon sok nemzetközi kritika érte a görög bíróságokat és a görög kormányt is, mondván, hogy megsértik a statisztikusi függetlenséget, és politikailag motivált eljárásokkal veszélyeztetik a joguralmat, amikor anélkül ítélnek el embereket, hogy erre konkrét jogszabályi alap lenne.

Andreas Georgiou jelenleg az Egyesült Államokban van, miután 2015-ben lemondott az ELSTAT elnökségéről, visszatért New Yorkba, ahol görögországi kinevezése előtt a Nemzetközi Valutaalapnak dolgozott, ez egyébként tovább erősítette a bizalmatlanságot ellene Görögországban.