Úgy tűnik, hogy Trump előbb szólt a kínaiaknak, mint saját hadseregének a dél-koreaiakkal közös hadgyakorlatok leállításáról

Minden jel arra utal, hogy Donald Trump előbb tájékoztatta a rivális Kínát, mint saját hadseregét arról a váratlan döntéséről, hogy beszünteti a közös dél-koreai-amerikai hadgyakorlatokat. Ez volt a legmeglepőbb eredménye Trump és Kim Dzsongun keddi, történelmi csúcstalálkozójának.

A közös dél-koreai-amerikai hadgyakorlatoknak nagyon komoly szerepük van Dél-Korea biztonságának garantálásában. Egyrészt állandó figyelmeztetésként szolgál Észak-Koreának arról, hogy milyen képességekkel rendelkeznek a Dél-Koreában állomásozó amerikai erők, és hogy milyen gördülékenyen tudnak együttműködni a déli hadsereggel. Másrészt fontos szerepük van a csapatok harckészültségének fenntartásában, és a gördülékeny együttműködés begyakorlásában.

Nem véletlenül volt ezek beszüntetése Észak-Korea egyik legfőbb követelése, amit most úgy teljesít az Egyesült Államok, hogy cserébe csak határozatlan ígéreteket kaptak arról, hogy Észak-Korea is érdekelt a félsziget atommentességében. Ráadásul ez utóbbi is úgy van megfogalmazva, hogy azt az észak-koreaiak a Dél-Korea fölé is kiterjedő amerikai nukleáris védernyő visszavonásaként értelmezhetik.

A döntés okozott is némi meglepetést a találkozót amúgy összességében pozitívan értékelő Dél-Koreában is, az Egyesült Államokban a szakértők egyöntetűen negatívan értékelték ezt. Ez nem meglepetés, az viszont igen, hogy a döntésről minden jel szerint még a Pentagonban se tudtak, hát még az amerikai erők dél-koreai főhadiszállásán. A Dél-Koreában állomásozó erők szóvivője például azt mondta, hogy hozzájuk nem érkezett semmilyen parancs a hadgyakorlat felfüggesztéséről, ezért ők a maguk részéről folytatják is az előkészületeket.

Míg az amerikai hadsereget meglepte a döntést, Kínát szemmel láthatóan nem. A kínai vezetés azonnal reagált rá, úgy értékelték, hogy Trump ezzel végre engedett régi követelésüknek, a "felfüggesztésért felfüggesztést" elvének. Ez azt jelenti, hogy Kína és Észak-Korea mindig is a hadgyakorlatok beszüntetését szabta az észak-koreai rakétakísérletek felfüggesztésének feltételéül. (Via Business Insider)