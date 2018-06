Pazar meccset játszott egymással Spanyolország és Portugália

A negyedik meccs hozta el a világbajnokság eddigi legjobb meccsét. Az utolsó pillanatos edzőcserével óriásit kockáztató Spanyolország és az Európa-bajnok Portugália rangadóján bőven kárpótolt az eddigi három meccsért.

A sapnyol kispadra leültett Hierro - ahogy ígérte - nem alakította át a menesztett Lupetegui csapatát, nem is lett volna oka rá, meggyőzőek voltak a négy éve leégett spanyolok a selejtezőkben, csak a sérvült Carvajal helyén volt kérdés, hogy ki kezdjen a jobb oldalon a védelemben. Hierro Nacho mellett döntött, a 4. percben úgy tűnt, hogy rosszul, úgy ette meg ugyanis a Real védője Ronaldo biciklicselét, mintha soha nem látta volna, ráadásul a 16-oson belül.

A jogos 11-est Ronaldo magabiztosan lőtte be, ezzel negyedik vébéjén is gólt szerzett, igaz, eddig elég visszafogott volt a világbajnokságokon, tornánként szerény egygólos volt a termelése.

A spanyolok elég gyorsan elkezdték játszani a saját játékukat, sok passz, keresték a lehetőséget, de az egyenlítő gól nem ilyen akcióból született. Busquets ívelt előre, Diego Costa előbb belemászott Pepe arcába, a portugál összeomlott, Costát ez pillanatig sem zavarta meg, beforgatta a talpon maradt védőket, és pár huzogatás után belőtte.

A bíró visszanézte a szituációt, aztán megadta a gólt. A spanyolok maradtak támadásban, Isco lőtt egy gyönyörű kapufát, a labda a gólvonalra pattant, de nem volt bent (tényleg nem).

A félidő végén a keveset mutató portugálok szerezték meg újra vezetést. Ronaldo a 44. percben eleresztett egy gyenge lövést, ha de Gea nem csinál semmit, a lábában elakadt volna a lövést, de belenyúlt kézzel, és bepaskolta a labdát.



A második félidőben az egyre magabiztosabb spanyolok előbb egyenlítettek, az 55. percben Costa is duplázott

Aztán három perccel később a meccs elején nagyot hibázó Nacho egy rossz felszabadításból lőtt káprázatos gólt.



Úgy tűnt, hogy eldőlt, Ronaldo idegesen vitatkozott a pályán, egyszer még Jordi Albát is megdobta sportszerűtlenül a labdával, mert túlságosan lassan jött a bedobáshoz.

Hogy nem vette halálosan komolyan Hierro a meccset (Marokkó és Irán van még a csoportban), csak egy állomásnak tekintette egy hosszú tornán, azt jelezte, hogy lehozta a tanárian játszó Iniestát és a duplázó Diego Costát is, a 70. és a 77. percben, aztán David Silvát is. A portugál edző is cserékkel próbálta felrázni a csapatát, de végül Ronaldo nyugodott meg egy szabadrúgás erejéig, feltürte a nadrágszárát és nem zökkent ki akkor sem, amikor a bíró nekigyalogolt, a 88. percben egyenlített. (Bár Ronaldo négy Eb-n és négy vb-n is betalált, szabadrúgásból a sok próbálkozás ellenére még egyszer sem sikerült neki. A válogatottban lőtt gólok számában pedig beérte Puskás Ferencet és beállította az Európa-rekordot, ami 84 gól.)

Bár a spanyolokat az egyenlítés megzavarta, de úgy tűnik, sokkal több van bennük még ennél is. A portugálokról ez nem mondható el, de mindketten simán tovább fognak lépni ebből a négyesből. A csoportot az utolsó pillanatban Marokkót egy öngóllal legyőző Irán vezeti.



Portugália-Spanyolország 3-3

Gól: Rolando (4., 444., 88.), illetve Diego Costa 24., 55 és Nacho 58.

Portugália: Patrício – Cédric, Pepe, Fonte, Guerreiro – Moutinho, B. Silva (Quaresma, 79.), Carvalho, B. Fernandes (Mario, 68.)– Ronaldo, Guedes (A. Silva, 80.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos

Spanyolország: De Gea – Alba, Piqué, Ramos, Nacho – Busquets, Koke – Iniesta (70., Thiago), Isco, David Silva (Lucas, 86.) – Costa (Aspas, 77.). Szövetségi kapitány: Fernando Hierro



Ronaldo lett az első játékos, aki nyolc egymást követő nagy tornán is gólt tudott szerezni.