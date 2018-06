Ártatlan gyerekek szenvedése árán szigorítaná Trump a bevándorlást

Ez a síró, kétéves hondurasi kislány lett az arca Donald Trump legújabb bevándorlóellenes lépésének. A kislányt és édesanyját június 12-én fogták el a határőrök a texasi McAllenben. Az új szabályok szerint a kislányt elválasztották az anyjától. Fotó: JOHN MOORE/AFP

"Miért veszed ezt a náci mocskot?" - kérdezte a délkelet-ázsiai származású újságos, amikor legutóbbi New York-i látogatásomkor jó szokásom szerint azonnal vettem egy New York Postot. 2009 volt, még Orbán Viktor első kétharmados győzelme előtt voltunk, évekre a Riposzt és a Lokál fémjelezte rasszistabulvár magyarországi felbukkanása előtt. A New York Post képviselte nativista, idegenellenes heccbulvár még egzotikum volt, amit bűnös élvezettel lapozgattam.

Képzelhetik, milyen visszhangja lehet Donald Trump legújabb bevándorlóellenes húzásának, ha az illegális határátlépés közben elfogott szüleiktől elválasztott gyermekek ügyéről még a Post is azt írta vasárnapi szerkesztőségi jegyzetében, hogy

"nem csupán a világ szemében tűnik borzalmasnak, hanem valóban borzalmas is".

Táborokba zárt gyermekek

2018. április 19-től május 31-ig a hivatalos adatok szerint 1995 kiskorút, köztük száznál is több, négy évesnél is fiatalabb gyermeket vettek el szüleiktől. Bár Donald Trump a közfelháborodás láttán igyekszik úgy tenni, mintha erről a demokraták tehetnének, mert az ő kormányzásuk alatt elfogadott törvények szellemében járnak el, ez nem igaz. Nincs olyan amerikai törvény, amely alapján el kéne venni a gyerekeket az illegális bevándorlóktól. Erre csupán azért kerülhet sor, mert Trump utasítására igazságügyi minisztere, Jeff Sessions elrendelte, hogy minden elfogott illegális határátlépő ellen büntetőeljárást kell indítani. A gyerekeiket ezért, szüleik letartóztatása miatt kell csak elkülöníteni.

Trump egy percig se titkolta, hogy kemény fellépést tervez a bevándorlókkal szemben. Legfőbb kampányígérete volt, hogy legalább tíz méter magas falat húzna az Egyesült Államok és Mexikó határán. Jelenlegi kabinetfőnöke, John Kelly 2017 márciusában még nemzetbiztonsági miniszterként jelentette be, hogy a jövőben az illegális határátlépésen ért szülőktől el fogják választani kiskorú gyermekeiket. Lett is nagy felhorgadás, de akkora, hogy Trump addigi keménykedése ellenére ejtette az ötletet.

Stábjának keményvonalasai viszont nem engedték el, így most, amikor a javuló időjárás és a folyamatosan romló közép-amerikai állapotok miatt - hogy mást ne mondjak, Nicaragua időközben a polgárháború szélére sodródott, de Salvadorban és Guatemalában se lett jobb a helyzet - újra megindult a menekülők áradata, Trump elrendelte, hogy az illegális határátlépők ellen indítsanak büntetőeljárást.

Korábban az országba illegálisan belépőket csak adminisztratív őrizetbe vették, most előzetesbe kerülnek. Így viszont elválasztják őket gyermekeiktől, akiket külön táborokban - például egy elhagyott Walmart szupermarketban kialakított szálláson - szállásolják el.

Az amerikai sajtót bejárták a marcona őrök között hisztérikusan síró, elkeseredett kisgyerekekről készült fényképek, a Demokrata Párt politikusai pedig az apák napját az elválasztott szülők és gyerekek felkeresésével töltötték, remélvén, hogy így elég nagy közfelháborodást válthatnak ki, amely már meghátrálásra kényszerítheti Trumpot.

Emberi sorsokkal játszanak

Számításaikat áthúzhatja, hogy Trump maga is ilyesmire számít: száguldanak egymással szemben az egysávos úton, és várják, hogy ki rántja el a kormányt. Trump ugyanis azt reméli, hogy a keménykedéssel belekényszerítheti a demokratákat egy olyan bevándorlási törvény elfogadásába, mely ebben ugyan engedményt tesz, de jelentősen korlátozza a legális bevándorlást, és, ami Trump számára ennél is sokkal fontosabb, megteremti a mexikói határfal finanszírozását.

Trump ezért több tweetjében is - hamisan - a demokratákat tette felelőssé a történtekért, mondván minderre az ő törvényeik alapján kerülhetett sor. Ez ebben a formában persze nem igaz, valójában nincs olyan amerikai törvény, amely alapján el kéne választani egymástól a családokat. A jelenlegi gyakorlat Jeff Sessions Trump kérésére hozott májusi iránymutatásán alapul, ugyanis igazságügyi miniszterként Sessions rendelte el a zéró toleranciát, vagyis azt, hogy minden, a határt illegálisan átlépővel szemben büntetőeljárást kezdeményezzenek, így valóban rákényszerüljenek, hogy elvegyék a gyerekeket a letartóztatott szüleiktől.

"Határállamban élek. Méltányolom, hogy szükség van a határaink védelmére. De ez a zéró tolerancia kegyetlen. Erkölcstelen. És megszakad tőle a szívem" - írta a Washington Postban megjelent publicisztikájában a közpolitikai kérdésekben nagyon ritkán megszólaló Laura Bush, az Egyesült Államok egykori first ladyje. "A kormányunknak nem szabadna gyermekeket raktározni átalakított szupermarketekben, sem terveket készíteni arról, hogy hogyan szállásolják el őket sivatagi sátortáborokban El Pasónál. Ezek a képek hátborzongatóan hasonlítanak a japán-amerikaiak II. világháborús internáló táboraira, melyekre most már az amerikai történelem legszégyentelibb epizódjaként emlékszünk" - írta Laura Bush, külön kiemelve azt a kegyetlen gyakorlatot, hogy a gyermekeket őrző bevándorlásiaknak tilos felvenni, megölelni, megvígasztalni a síró gyerekeket.

Nem ő volt az egyetlen, akinek a koncentrációs táborok villantak be a sajtóban megjelent képekről. Michael Hayden, akit George W. Bush nevezett ki a CIA igazgatójának, szombaton egy náci haláltáborról posztolt képet, amihez azt írta: Más kormányok is választottak már el anyákat a gyermekeiktől".

Forrong a keresztény jobboldal

Hayden tweetje talán hisztérikus túlzásnak tűnhet, de a helyzet tényleg elképesztően tragikus. Az illegális határátlépés kriminalizálásával ugyanis a szétválasztás után teljesen más ügynökségek kezdenek foglalkozni a szülők és a gyermekeik ügyével. Míg a szülőket gyorsított eljárásban, egyébként a gyors családegyesítés ígéretével ráveszik, hogy önként hagyják el az országot, az amerikai törvények alapján a gyermekek ügyét nem szabad gyorsított eljárásban elbírálni, az ügyükben feltétlenül a bíróságnak kell döntenie. Így még a legjobb esetben is hónapokra szakítják szét a családokat, de könnyen előfordulhat, hogy örökre.



"Nem győzöm hangsúlyozni, hogy teljes a káosz. Az amerikai kormányzatnak szimplán nincs megfelelő rendszere a [szétválasztott] családok nyomon követésére, sem a koordinációra" - mondta a New York Timesnak Michelle Barné, a Nők Menekültügyi Bizottsága nevű jogvédő csoport migrációs igazgatója. Az alapprobléma, hogy a szétválasztás után a szülőkkel és a gyerekekkel más-más kormányzati ügynökségek kezdenek foglalkozni. Az eljárás alá vont szülők a Nemzetbiztonsági Minisztérium, az áldozatként kezelt gyerekek az Egészségügyi Minisztérium és ezek ezernyi ügynökségének hatáskörébe tartoznak, a szervezetek között pedig nem a legjobb a kommunikáció.

Jellemző például, hogy az eljárás alá vont szülőket a hatóságok önkéntes deportációra buzdítják a gyorsított eljárásban, mondván így hamarabb együtt lehetnek a gyerekükkel. A valóságban a gyermekek ügyében nem indíthatnak gyorsított eljárást, az amerikai törvények alapján őket megilleti a jog, hogy ügyükben egy bíró döntsön. Így a gyerekek ügyében hónapokig is húzódhat az eljárás, miközben szüleiket már rég kitessékelhették az országból, megnehezítve a kapcsolattartást és a segítséget.

A szüleiktől elválasztott, táborokba zárt gyermekek története erősen kikezdheti Trump politikai tőkéjét. Az egy dolog, hogy a Trumppal szemben mindig is kritikus, és ezt nem is titkoló Michael Hayden mit mond. Valószínűleg Laura Bush nyilatkozata se kavarta fel igazán az elnököt, aki kampányában nem kímélte a republikánusok körében még mindig népszerű exelnököt sem. Az már aggasztóbb lehet számára, hogy olyan fontos szövetségese, mint az evangéliumi keresztények, a legnagyobb, Trumpot támogató választói csoport szellemi vezére, a Trump minden eddigi lépését lelkesen védő Franklin Graham is "szégyenletesnek" nevezte a gyakorlatot.

Még Trump neje, Melania is a gyermekek pártján szólalt fel. Mint mondta, gyűlöli a szüleiktől elválasztott gyerekek látványát. Ehhez persze hozzátette, hogy szeretné, ha a két politikai oldal végre megoldást találna a problémára. Trump eddigi kommunikációja alapján valóban úgy tűnik, hogy a családok szétválasztásával a törvényhozást akarja arra kényszeríteni, hogy fogadjanak el új bevándorlási törvényt.

"Változtassátok meg a törvényt" - írta hétfőn a Twitterén. Ez nem lesz egyszerű, tekintettel arra, hogy a demokraták egyelőre csak egy, a családok szétválasztását azonnali hatállyal megtiltó törvényjavaslatot adtak be, a republikánusok pedig annyira megosztottak, hogy párhuzamosan két javaslatot is beterjesztettek, melyek egyike sem élvez többségi támogatást. A konzervatívabb javaslat elfogadására egyáltalán nincs semmi esély, a mérsékeltebb republikánus javaslat meg ugyan kezelné a gyermekek elválasztásának problémáját, de Trump elvárásai szerint szigorítaná a legális bevándorlást, és megteremtené a mexikói határfal finanszírozását is, így a demokraták számára ez sem elfogadható.

Közben pedig már több neves republikánus szenátor is jelezte, hogy a helyzet kulcsa igazából Trump kezében van. "Trump elnök egy telefonnal leállíthatná ezt. Meg is mondom neki. Ha nem szereted, hogy családokat választanak szét, csak hívd fel a nemzetbiztonsági minisztériumot, hogy álljanak le" - mondta Lindsay Graham, aki ugyan szokta bírálni Trumpot, de legalább olyan gyakran szokott golfozni is az elnökkel. Susan Collins maine-i republikánus szenátor pedig azt mondta, hogy a jelenlegi gyakorlat egy életre traumatizálhatja a gyerekeket, és bizonyítottan nem működik elrettentésként. "Összeegyeztethetetlen amerikai értékeinkkel, hogy gyerekeket válasszunk el a szüleiktől, hacsak nincs bizonyíték a bántalmazásukra" - mondta.