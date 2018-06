Orbán: A zavaros gondolatokat a határainkon kívül kell tartanunk

Orbán Viktor miniszterelnök a Gulag áldozatainak emlékművét avatta kedden délelőtt a Tímár utcai HÉV-megállónál. Az ünnepséget a választáson Óbudán Szabó Tímeától kikapó fideszes jelölt, Menczer Erzsébet nyitotta meg, aki a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (Szorakész) elnökeként minden közreműködőnek megköszönte, hogy segítettek létrehozni az emlékművet, ami egyébként egy fekete obeliszk.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Ezután az állami ünnepségeken egyre nélkülözhetetlenebbé váló kvázi-himnusz státuszba törő Nélküled című megasláger akusztikus verzióját játszotta el az Ismerős Arcok együttes két tagja, majd jött Orbán.

A miniszterelnök a Gulag leírásával kezdte, elmondta ártatlanok tömegeit hurcolták a semmiért a Szovjetunióba, vagy telepítették ki a második világháború után.

„Azért vagyunk itt, hogy emlékezzünk a vallatópincékre, az erőszakkal kicsikart vallomásokra, a Gulagig vezető hosszú útra” - mondta Orbán, aki szerint a jelen feladata, hogy ezek az események soha ne ismétlődhessenek meg, és erre emlékeztet az obeliszk is.



„Európa korszakalkotó eszmék és világpusztító ideológiák hazája”

- folytatta, és a világpusztító ideológiák felsorolásakor a nemzetiszocializmus és a nemzetközi kommunizmus mellé tette a modern imperializmust is.



Orbán szerint nekünk, magyaroknak büszkéknek kell lennünk arra, hogy Magyarországon nem született elnyomó eszme, ide csak behozták azokat, és Magyarország nem is volt gyarmattartó sem.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy emberarcú kommunizmus nincsen, mert a kommunizmus igazi arca a Gulag, és ezt a nyugat-európai baloldalnak is észre kellene végre vennie, ahogyan azt is, hogy Európa újraegyesítéséig Marx és Lenin szobrainak ledöntésén át vezetett az út.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A kommunizmus 2 magyarországi előretörése, 1919 és 1948 pedig arra tanított meg bennünket, hogy Magyarország legnagyobb kincse a szuverenitása, amiből a miniszterelnök szerint jottányit sem engedhetünk, éppen ezért