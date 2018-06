Hiába kapar a magyar kormány, Elon Musk szerint a francia-német határ környéke lenne a legjobb hely az európai Tesla-gyárnak

Twitteren kérdezték Elon Muskot arról, hogy hol építené fel az európai Tesla gyárat, és válaszolt is:

szerinte a francia-német határ környéke lenne a legideálisabb, talán a Benelux államok valamelyike.

Pedig a magyar kormány is tepert a projektért, egyes vélemények szerint a 40 milliárdos zalai tesztpálya építésével is a Tesla kedvére akartak tenni. És még magyar gyerekeknek is kiírtak rajzpályázatot. A Portfolio a helyszínválasztást az indokolja, hogy a térségben lévő németországi Prünben van az a Grohmann Engineering nevű cég, amit tavalyelőtt vásárolt meg az elektromosautó gyár. Konkrét bejelentésről persze nincs szó: a Tesla a pénzhiány mellett komoly gyártási nehézségekkel küzd, az európai gyártóhelyszín bejelentését anno 2017-re ígérte amúgy Musk.