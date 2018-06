Nyílt levélben követelték cégüktől a Microsoft dolgozói, hogy szakítsa meg az együttműködést az amerikai határőrséggel

Ez a síró, kétéves hondurasi kislány lett az arca Donald Trump legújabb bevándorlóellenes lépésének. A kislányt és édesanyját június 12-én fogták el a határőrök a texasi McAllenben. Az új szabályok szerint a kislányt elválasztották az anyjától. Fotó: JOHN MOORE/AFP

A Microsoft száznál is több dolgozója a New York Timesban publikált nyílt levélben követelte a cégtől, hogy azonnal szakítsa meg együttműködését az amerikai határőrséggel. A tiltakozókat az háborította fel, hogy április 19. óta a legfrissebb adatok szerint már 2300-nál is több gyereket szakítottak el szüleiktől, akik illegálisan lépték át a határt.

Mint írták, nem akarnak "bűnrészesek" lenni.

Még mielőtt levelük megjelent volna, a Microsoft már közleményt adott ki arról, hogy mennyire elkeseríti őket az, hogy elválasztják a gyerekeket a családjuktól. "A családegyesítés alapelve volt az amerikai politikának, és a második világháború óta a törvények is ezt diktálják" - írták.

A Microsoft 19,4 millió dollár értékben nyújt cloud-szolgáltatást az amerikai határőrségnek. Januárban még azt írták erről, hogy büszkeséggel tölti el őket, hogy támogathatják a határőrség munkáját.

A Szilícium-völgyben amúgy általános a felháborodás, az elmúlt napokban a Google, a Facebook és az Apple főnökei mind nemtetszésüket fejezték ki. "A határon szétválasztott családokról szóló képek és történetek szívfacsaróak. Sürgetem a kormányunkat, hogy dolgozzunk együtt, és találjunk jobb, humánusabb megoldást, amely jobban tükrözi nemzetünk értékeit" - íta Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója.

Tim Cook, az Apple főnöke "embertelenként" jellemezte a jelenlegi gyakorlatot. "Szívszaggató látni és hallani a gyerekekt. Ők a legsérülékenyebb tagjai a társadalmunknak. Ami történik, az embertelen, véget kell vetnünk" - mondta az Irish Timesnak. Mark Zuckerberg szerint "most azonnal véget kell vetnünk ennek a gyakorlatnak". (Via BBC)