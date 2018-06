Teljes pánikban haldoklott a Mossack Fonseca, derül ki az újabb Panama-iratokból

Két évvel a Panama-iratok megjelenése után újabb belső dokumentumok szivárogtak ki az offshore ügyletekre specializálódott Mossack Fonseca nevű panamai ügyvédi irodától. Az iratok zömében a 2016-ban kitört nemzetközi botrány után keletkeztek. Ekkor az iroda főként a meglévő ügyfelek nyugtatgatásával és a kiszivárgás okozta károk rendezésével volt elfoglalva.

A cég évtizedeken keresztül segített világsztárokat, oligarchákat és nemzetközi bűnözőket, hogy a vagyonukat offshore cégeken keresztül rejthessék el.

A cég központja Panamában volt, de az évek során több mint harminc országra terjesztette ki a tevékenységét. Az ügyfeleknek teljes anonimitást ígért, akikkel legtöbb esetben nem is közvetlenül, hanem különböző közvetítőkön – ügyvédeken, könyvelőkön, pénzügyi tanácsadókon – keresztül kommunikált.

A Panama-iratok néven elhíresült dokumentumcsomagban azonban óriási mennyiségű érzékeny információ szivárgott ki a Mossack Fonsecától, amely nemcsak az iroda, hanem a teljes offshore világ működését megrázta. 2016 áprilisában az International Consortium of Investigative Journalists nevű tényfeltáró hálózat vezénylésével több mint száz szerkesztőség közölt több száz cikket az offshore szektor visszáságairól. A nemzetközi botrányba belebukott a korábbi izlandi kormányfő és a pakisztáni miniszterelnök, a Mossack Fonseca iroda pedig idén áprilisban bezárt.

Az új kiszivárgás 1,2 millió dokumentumot tartalmaz, amelyek közül a legkorábbiak a botrány kirobbanása előtt pár hónappal, a legkésőbbiek pedig tavaly decemberben keletkeztek. Az iratokat az első szivárgáshoz hasonlóan ismét a Süddeutsche Zeitung nevű német újság szerezte meg, Magyarországról pedig ezúttal is egyedül a Direkt36 vett részt a feldolgozásukban. Kiderültek például részletek a magyar letelepedési üzletről, az erről szóló cikk itt olvasható.

Messi, az argentin elnök és egy orosz oligarcha

Az adatszivárgásból új részletek derültek ki az ügyvédi iroda ügyfeleiről. Lionel Messi argentin focista például két évvel ezelőtt azt állította, hogy a Panama-iratokból előkerült, adóelkerülést lehetővé tevő panamai cége „teljesen inaktív”. Az új adatszivárgás viszont ezt az állítást kétségbe vonja. „Az uruguayi iroda azt írta, hogy az ügyfél jelenleg használja a céget” – írta egy ügyvédi iroda egy hónappal a botrány kirobbanása után. Az új iratokra válaszul Messi ügyvédje ismét azt mondta az El Confidencial spanyol lapnak, hogy a panamai céget jelenleg nem használják. Ez egy régi ügy, egy korábbi vállalati rendszer része volt, amelyről már született határozat, mondta az ügyvéd.

A Panama-iratok megjelenésekor Messi már érintett volt egy adócsalási ügyben. 2016 júliusában Messit 21 hónapos felfüggesztetett börtönbüntetésre és 2 millió euró pénzbüntetésre ítélte a barcelonai bíróság.

Messi offshore cégéről is előkerültek új információk Fotó: ALEJANDRO PAGNI/AFP

A Panama-iratokból derült ki az is, hogy Mauricio Macri argentin elnök és családja két offshore cégben is érintett. Az új kiszivárgott iratok azt mutatják, hogy a Mossack Fonseca nem tudta, hogy az egyik cég – a bahamai Fleg Trading Co. – az elnök családjának tulajdonában van. Az pénzmosásellenes szabályok miatt erről az irodának tudnia kellett volna. A Mossack Fonseca így 2016-ban arra kérte Macri könyvelőjét, hogy kézzel írjon egy dokumentumot a cég tulajdonosi hátteréről, de évekkel korábbi dátummal. A könyvelő ezt viszont visszautasította, mivel szerinte a visszadátumozás „nagyon kockázatos”, és egy „kiváló íráselemző könnyen észrevenné”.



Az új adatcsomagban előkerül egy orosz oligarcha, Vitaly Malkin neve is, aki 2013-ban a titkolt tengertúli vagyonáról írt cikkek miatt mondott le parlamenti mandátumáról. Malkin két Brit Virgin-szigeteki cég tulajdonosa is, derül ki az új adatszivárgásból.

„Kibaszott amatőröknek tűnünk”

Az új adatkiszivárgással az újságírók céges e-mailekhez, útlevélmásolatokhoz és bűnügyi iratanyagokhoz jutottak hozzá, amelyekből számos részlet derül ki az ügyvédi iroda összeomlásához vezető hónapokról.

Az ügyvédi iroda dolgozói 2016 március elején jöttek rá, hogy adatszivárgás történhetett náluk – ekkor kezdett a nemzetközi tényfeltáró csapat kellemetlen kérdéseket feltenni az ügyvédi irodának. Az iroda erre válság-üzemmódba kapcsolt.

A Mossack Fonseca ügyvédei arra kérték a panamai főügyészt, hogy indítson nyomozást és „sürgősen hallgassa ki” azokat a francia, dán, ausztrál, amerikai és német újságírókat, akik akkor épp az iratokkal kapcsolatban forgattak dokumentumfilmet Panamában. Az ügyvéd azt követelte – végül eredménytelenül –, hogy amíg az újságírók el nem árulják, hogyan szerezték meg a dokumentumokat, ne hagyhassák el az országot, de a Hilton Hotelt sem, ahol megszálltak.

Eközben az ügyvédi iroda dolgozói e-mailekkel kezdték bombázni azokat a bankárokat, könyvelőket és ügyvédeket, akik kapcsolatot tartottak az anonimitásban bízó ügyfelekkel. Az ügyvédi iroda ekkor próbálta megtudni, hogy valójában kik állnak az általuk létrehozott offshore cégek mögött, és a közvetítőktől kérte, hogy fedjék fel az ügyfeleik kilétét. Tőlük viszont ideges válaszok érkeztek.

„AZ ÜGYFÉL ELTŰNT! MÁR SEHOL NEM TALÁLOM!!!!!” – írta 2017 márciusában egy svájci vagyontanácsadó, aki a Mossack Fonseca egyik régi közvetítője volt, és több mint nyolcvan cég alapításában vett részt.

„Ez röhejes” – írta egy feldühödött floridai ügyvéd, akitől a Mossack Fonseca többször kérte, hogy szerezze be két offshore cég tulajdonosának személyi iratait. „NEM MEHETÜNK VISSZA HOZZÁJUK azzal, hogy egyik nap ilyen, másik nap olyan papírokat kérünk. KIBASZOTT AMATŐRÖKNEK TŰNÜNK. Egy Miki Egér hadműveletnek.”

Az ügyvédi iroda végül több tízezer tulajdonost nem tudott beazonosítani, derül ki a belső iratokból. A cég a Brit Virgin-szigeteken volt a legaktívabb, itt 28 500 offshore céget működtetett. Két hónappal az első adatszivárgás után ezek hetven százalékáról nem tudta megmondani, pontosan kik a tulajdonosai.

Ez azért nagyon problémás, mert a szigorú ügyfélazonosítási szabályok szerint az offshore szolgáltatóknak pontosan ismerniük kell az ügyfeleik kilétét. Ezeket az szabályokat a nemzetközi bűnözés, a pénzmosás és terrorizmus fékezése érdekében hozták. Szakértők szerint kockázatos és egészen rendkívüli, hogy ezeket a Mossack Fonseca megkerülte.

Válságkezelés

A Panama-iratok április 3-i megjelenése után az ügyvédi iroda dolgozói a CrisisCommitte@mossfon krízis e-mail címet kezdték használni. Aggódó e-maileket kaptak az ügyfelektől és képviselőiktől, akik azt akarták tudni, pontosan milyen információk és mikor szivárogtak ki az offshore cégek tulajdonosairól.

Egyes esetekben az ügyfelek azért léptek kapcsolatban az ügyvédi irodával, hogy a hatóságok előtt bizonyíthassák, valóban ők a tulajdonosai egy-egy offshore cégnek. Az ukrán elnök, Petro Poroshenko képviselője például egy villanyszámlát küldött azonosítás céljából, az Egyesült Arab Emírségek elnökének ügyvédje pedig egy jelszóval védett levélben küldte el az elnök és családtagjainak útlevélmásolatait. Jackie Chan képviselői 17 e-mailt küldtek az ügyvédi irodának, hogy a sztár továbbra is megtarthassa az offshore-területen bejegyzett produkciós cégét, és Lionel Messi argentin focista ügyvédei is kapcsolatba léptek az ügyvédi irodával.

A Mossack Fonseca igyekezett azzal nyugtatni az ügyfeleit, hogy egy új tűzfalat és egy titkosított e-mail- és dokumentumkezelési rendszert hozott létre annak érdekében, hogy megakadályozzák a további szivárgásokat. „Az információ védelme és biztonsága számunkra az első számú prioritás” – írta a cég az ügyfeleinek 2016 májusában. „Még egyszer elnézésüket kérjük a nehéz helyzet miatt, amelyet ez a törvénytelen szivárgás okozott.”

Az ügyfeleket ez nem igazán győzte meg. Egy ügyvéd arra panaszkodott e-mailen, hogy már elege van abból, hogy a Mossack Fonseca telefonján csak zenét játszanak neki és a türelmét kérik, másoknak pedig az nem tetszett, hogy napokig nem kaptak választ az e-mailjeikre.

„Az üzeneteiddel csak arról próbálsz győzködni, MOSSACK, hogy ura vagy ennek a hihetetlen helyzetnek” – írta egy felháborodott svájci közvetítő. Végül helyesen meg is jósolta az üzenete további sorsát: „Valószínűleg majd ez az e-mailem is, mint 11 600 000 másik e-mail, ki fog szivárogni. Nem érdekel.”

Mások ennél együttérzőbbek voltak, de világossá tették, hogy a Mossack Fonseca megszegte az offshore világ íratlan, de szent bizalmi szabályait. „Nagyon sajnáljuk, ami történt... és a legjobbakat kívánjuk a cégnek, de megtört a rendszer legfőbb értelme: a titoktartás” - írta egy uruguayi pénzügyi tanácsadó.

Jelentős hiányosságok

A botrány kirobbanása utáni hetekben és hónapokban több országban is nyomozást indítottak az ügyvédi irodával szemben. A Seychelles-szigeteki pénzügyi felügyelet például arra kötelezte az irodát, hogy fedje fel a területükön bejegyzett több mint ötezer offshore cégük tulajdonosát. Az iroda dolgozói belső levelezéseikben elismerték, hogy ezt a kérést sehogy sem tudják teljesíteni, mivel nem ismerik közvetlenül az ügyfeleiket.

A Seychelles-szigeteki pénzügyi felügyelet hónapokkal később közölte, hogy „jelentős hiányosságokat” tárt fel az ügyvédi iroda működésével kapcsolatban, akik nem ellenőrizték rendszeresen a kockázatos és politikai kapcsolatokkal rendelkező ügyfeleiket, és hat pénzmosáselleni szabályt sértettek meg. Az ügyvédi iroda ügyfeleivel szemben is számos vizsgálatot indítottak világszerte.

2017 februárjában a panamai főügyész elrendelte az ügyvédi iroda vezetőinek letartóztatását pénzmosás gyanúja miatt, majd pár hónap múlva óvadék ellenében engedték szabadon őket. A panamai nyomozások jelenleg is folytatódnak.

Az iroda vezetői nem válaszoltak az oknyomozó újságírók által feltett kérdésekre, de júniusban kiadtak egy közleményt, amely szerint az iroda vezetői és dolgozói „sosem voltak részesei törvénytelen tevékenységnek”.

Bár az ügyfelek megtartása éredében a Mossack Fonseca egy ideig próbált alacsonyabb díjakat kínálni, és egyes területeken az iroda nevét is megváltoztatta, végül 2018 márciusában végleg bezárták az irodát.

A botrány kirobbanása után a Mossack Fonseca egyik legrégebbi közvetítője, egy svájci ügyvédnő 19 hónapon keresztül küldött egyre frusztráltabb e-maileket az ügyvédi irodának, azonban egy idő után vele is megszakították a kapcsolatot.

„Nem fogunk válaszolni a további e-mailjeire, a további ügyeket egyedül kell rendeznie, egy új, Ön által választott Ügynökkel” – írta a Mossack Fonseca Seychelles-i irodája. Azért egy utolsó segítséget nyújtottak az ügyvédnőnek: küldtek egy listát, amelyen 67 Seychelles-i offshore szakértő szerepelt, akik ugyanolyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint a Mossack Fonseca.

A cikk az ICIJ írásai alapján készült, amelynek szerzői: Will Fitzgibbon, Ben Hallman és Ryan Chittum. A szöveget fordította: Zöldi Blanka.